Російська ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині: з'явилися нові деталі (фото)

За даними слідства, родичі їхали з одного прикордонного села в інше. Правоохоронці порушили справу про порушення законів війни й умисне вбивство.

У Сумську область зайшла російська диверсійна група. Окупанти вбили двох мирних мешканців. В Офісі Генерального прокурора 27 січня повідомили, що розпочали розслідування щодо цього інциденту.

Сумська обласна прокуратура порушила справу про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. За даними слідства, зранку 27 січня російські бійці обстріляли транспортний засіб із цивільними.

Під вогонь потрапили 54-річний чоловік (водій) і 68-річна жінка (пасажирка), які їхали в машині дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району. Вони виявилися братом і сестрою, обоє загинули.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області", — додали в Офісі генпрокурора.

Розстріляна російською ДРГ машина Фото: Сумська обласна прокуратура

Російська ДРГ вбила цивільних: що вже відомо

27 січня в Сумській ОВА проінформували, що в регіоні російська ДРГ розстріляла брата й сестру з Хотінської громади. Повідомлялося, що їхній будинок розташований у селі Андріївка — за 5 кілометрів від кордону.

"Вкотре звертаюся до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес уже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі", — наголосив керівник обладміністрації Володимир Артюх.

Нагадаємо, хакери ГУР здійснили кібератаку проти компанії IPL Consulting. Знищення її даних вдарить по десятках російських компаній, що працюють на "оборонку".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про те, що ЗС РФ готують новий масштабний наступ.