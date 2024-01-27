Мобілізація жінок: у Верховній Раді пояснили, чи є такий пункт у законопроєкті

На думку народного депутата від "Cлуги народу" Євгена Чернєва, для потреб армії достатньо чоловіків, яким можуть знизити вік мобілізації до 25 років.

У законопроєкті №10378 про внесення змін у систему мобілізації чітко вказано, хто саме є ресурсом для мобілізації та кому можуть вручити повістку. Жінки, згідно з наявним текстом документа, військовозобов'язаними не являються. Нардепи не внесли пропозицій, про які згадувала народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун. Про деякі аспекти законопроєкту заступник голови комітету з нацбезпеки, народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чернєв пояснив, що в законопроєкті №10378, який незабаром розглядатимуть нардепи, вказано, що під мобілізацію можуть потрапити лише чоловіки віком від 27 до 60 року. Тобто в тексті немає поняття "громадяни України", який об'єднує і чоловіків, і жінок. Подібне формулювання підтримує президент України Володимир Зеленський, а також народні обранці, заявив політик.

"І так воно й залишатиметься. І позиція президента, позиція комітету й позиція в принципі, я думаю, більшості парламентарів у тому, що не потрібно на сьогодні додавати жінок до мобілізаційного ресурсу".

На думку парламентаря, можливе зниження віку мобілізації чоловіків до 25 років. Тоді в України буде достатня кількість чоловіків, і призивати в армію жінок просто немає потреби.

"Я думаю, буде достатньо чоловіків для того, аби закрити всі потреби, які є в Генштабу, і виконати всі завдання", — сказав Чернєв.

Пояснення Єгора Чернєва щодо мобілізації жінок — орієнтовно о 7:55:06 від початку трансляції

Мобілізація в Україні — питання повісток для жінок

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що не підтримує пропозицію мобілізувати до лав ЗСУ жінок.

Водночас у Міноборони лише 27 грудня 2023 року сертифікували перший жіночий бронежилет, створений зі врахуванням особливостей жіночої фігури. Бронежилет затвердили на другому році війни, хоч в армії перебувають близько 60 тис. жінок, із них 40 тис. — на бойових посадах.

Військова Олена Риж у інтерв'ю, опублікованому "Суспільним" 24 січня, також згадала про мобілізацію. Вона пояснила, що чоловікам потрібно справитися зі своїми страхами, а для жінок для початку спростити шлях в армію. Наприклад, щоб стати військовою, жінка повинна мати відношення від частини — її не мобілізують після добровільної появи в ТЦК.

Нагадуємо, народна депутатка Інна Совсун 27 січня обґрунтувала думку щодо мобілізації обох статей. Політикиня покликалася на статтю Конституції України, у якій вказано, що захист Батьківщини — обов'язок усіх громадян, а отже, це стосується і жінок, і чоловіків.