Ракета влучила в будинок бабусі. Інженер заводу "Алмаз-Антей" у РФ застрелився після обстрілу Харкова

За інформацією російських пабліків, на заводі "Купол", де працював інженер, котрий скоїв самогубство, розпочалася перевірка Слідчого комітету РФ.

У Російській Федерації інженер заводу "Алмаз-Антей" застрелився через приліт ракети у житловий будинок в Харкові — вона вбила його рідну бабусю. Про це повідомляє російський інформаційний ресурс "Новая Великая Россия".

У передсмертній записці чоловік на ім’я Антон Горобець написав, що це була ракета, до якої він "доклав рук". Чоловік працював на заводі "Купол", що входить до концерну ВКО "Алмаз-Антей". Його тіло знайшов друг, який був стурбований відсутністю товариша на роботі. У нагрудній кишені він знайшов передсмертну записку.

Фото: Скріншот

"Я, Горобець Антон Ігорович, працював інженером Головного системного конструкторського бюро, концерну ПВО "Алмаз-Антей" імені академіка О.О. Розплетіна. Кілька днів тому ракета, до якої я доклав руку, прилетіла в Харків у будинок, де жила моя бабуся по лінії мами, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається — жах і кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але і бабусю вже не повернеш. Вибачте мене, будь ласка, але я так більше не можу", — йдеться у записці загиблого.

Фото: Скріншот

РосЗМІ пишуть, що на підприємстві розпочалася перевірка Слідчого комітету РФ, який вважає, що це було вбивство.

Офіційні російські медіа та опозиційні видання про цю подію не згадують.

Обстріл у Харкові 23 січня

Кількість загиблих в результаті удару по Харкову у цей день досягла 11 осіб, ще більше — 60 людей — дістали поранення.

У той день по місту росіяни вдарили тричі — приблизно о четвертій годині ранку, майже о сьомій ранку (атакували Київський та Салтівський райони) та приблизно о 22:00 (знову вдарили по Київському району).

Зважаючи на такі наслідки, у четвер, 25 січня, у Харкові було оголошено день жалоби.

Вулицю Пушкінську, обстріляну російськими терористами, перейменували на честь Григорія Сковороди.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 січня заявив, що російські війська відновили інтенсивність своїх наступальних дій на Куп'янському напрямку. За його словами, серйозна ситуація склалася в районі Синьківки та Табаївки, однак виключати ризик ширшого наступу ЗС РФ не можна.