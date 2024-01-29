Російські літаки упустили дві авіабомби ФАБ-250 на села в Бєлгородській області: подробиці

У Бєлгородській області було виявлено дві авіабомби ФАБ-250 — у хуторі Постників Корочанського району та в селі Стрілецьке, розповіли російські журналісти.

Літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації упустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області. Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на джерела.

"Російські літаки упустили ще 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області", — йдеться у повідомленні.

27 січня у хуторі Постників Корочанського району була виявлена авіабомба ФАБ-250. Натомість місцевих жителів вирішили не евакуювати. Того ж дня таку саму авіабомбу знайшли на вулиці Лісовій в селі Стрілецьке Бєлгородського району. В результаті було евакуйовано близько 150 жителів, що живуть в радіусі 500 метрів від місця падіння ФАБ-250.

За даними російських журналістів, у результаті падіння боєприпасів ніхто з людей не постраждав.

"Обидві авіабомби знешкодили наступного дня", — додали в ASTRA.

28 січня у місцевому Telegram-каналі повідомили, що в селі Стрілецьке відбулася евакуація людей через боєприпас, що не розірвався.

"У Стрілецькому на деяких вулицях евакуювали жителів, бо знайшли боєприпас, що не розірвався", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, місцевим жителям пропонували виїхати не менше ніж на 500 метрів від місця, де перебував боєприпас.

Додамо, що на момент виходу публікації місцева влада не прокоментувала подію.

Нагадаємо, 29 січня у Міноборони РФ повідомили, що дрони атакували Російську Федерацію. ППО нібито збила безпілотник над Брянською областю.

24 січня голова Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українська зброя здатна проникнути глибоко в тил території РФ.