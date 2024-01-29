ЗМІ пишуть про звільнення Залужного: у Міноборони спростовують (скриншоти)

За словами джерел журналістів в Офісі президента, Володимир Зеленський нібито вже підписав указ про звільнення Головнокомандувача, однак офіційних відомостей про це немає. У Міністерстві оборони заявили, що це не правда.

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного могли зняти зі своєї посади. Про це повідомляє видання "Цензор.нет" посилаючись на власні джерела.

За даними співрозмовників журналістів, президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав указ про зняття Головнокомандувача ЗСУ з посади і наразі тривають консультації з іноземними партнерами.

Колишній народний депутат Борислав Береза також переконаний, що Валерій Залужний нібито був звільнений з посади, про що йому повідомили анонімні джерела в Офісі президента України. Інформація офіційно не підтверджена, проте він почув таку інформацію одразу від двох різних інформаторів.

Через деякий час Борислав Береза додав: "Інформацію підтвердили. Зеленський зняв Головкома Залужного. У Москві сьогодні свято...".

Валерія Залужного могли зняти з посади Головнокомандувача Фото: Скриншот

Висловився на цю тему й український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За його даними, в Україні нібито з'явився новий Головнокомандувач ЗСУ.

"Президент України призначав замість Валерія Залужного — Кирила Буданова", — йдеться в повідомленні.

Валерія Залужного могли зняти з посади Головнокомандувача Фото: Скриншот

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі написав, що він також отримав інформацію про звільнення Валерія Залужного. Головнокомандувачу нібито запропонували посаду посла в одну з європейських країн, але той відмовився.

Валерія Залужного могли зняти з посади Головнокомандувача Фото: Скриншот

Інформація офіційно не підтверджена. На момент публікації матеріалу чутки не коментували в Офісі президента і Генштабі ЗСУ.

Чутки про звільнення Залужного: джерела Фокуса

Джерела Фокуса в правоохоронних органах не підтверджують, але й не спростовують цю інформацію.

Чутки про звільнення Залужного: джерела в ОП

Співрозмовники видання "Українська правда" в РНБО, Міністерстві оборони, Офісі президента та СБУ заявили, що питання про відставку Валерія Залужного розглядають, проте офіційного указу все ще немає.

Відповідно, інформація від вище перерахованих джерел може не бути достовірною.

Чутки про звільнення Залужного: реакція Міноборони

У Telegram-каналі Міноборони України з'явилося повідомлення зі зверненням до всіх журналістів: "Ні, це не правда".

Валерія Залужного могли зняти з посади Головнокомандувача Фото: Скриншот

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

Варто зазначити, що чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ ходять уже кілька місяців. Основна хвиля розмов почалася після інтерв'ю Валерія Залужного у листопадi, де той заявив, що війна могла зайти в глухий кут через паритет сил, проте з цим згодні були не всі.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що бойові дії тривають і вони досить активні. Українські захисники роблять усе для того, щоб не пропустити ворога вперед.

"Ймовірно, інтерпретація висловлювань Валерія Залужного була не зовсім коректною. Він сказав, що ми досягли певного паритету, і це дійсно так. Якщо на початку війни Росія мала перевагу в боєприпасах і обстрілах у 5-10 разів, то зараз ми зрівнялися в масованості застосування артилерії", — заявив Федір Веніславський.

8 листопада повідомлялося, що наявність імовірного конфлікту між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, між ними немає жодних непорозумінь і вони не займають різних позицій стосовно того, як має тривати війна в Україні. Він упевнений, що в чутках замішана пропагандистська машина Росії.

21 листопада повідомлялося, що президент України в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що втручання генералів у політику ставить під загрозу національну єдність, після чого чутки про ймовірний конфлікт із головкомом ЗСУ поновилися.

30 листопада про наявність конфлікту висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він все ж наполягає, що у Володимира Зеленського та Валерія Залужного нормальні стосунки і вони перебувають у постійній комунікації, а всі розмови про звільнення або конфлікт шкодять ефективності на полі бою і у відносинах із партнерами.

12 грудня міністр оборони Рустем Умєров відреагував на чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ. За його словами, таке питання навіть не стоїть на порядку денному, а з самим Валерієм Залужним вони неодноразово жартували на цю тему. Рано чи пізно кадрові рішення відбуватимуться, але це не питання найближчого часу, вважав міністр.

19 грудня під час пресконференції з журналістами на цю тему вперше висловився і сам президент Володимир Зеленський. За його словами, він має робочі стосунки з головкомом, а також має "багато питань". До цього він ніяк не реагував на чутки, щоб нікому не допомагати поширювати неправдиву інформацію.

"Робочі в мене стосунки із Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою як головком. Є багато питань (...) Я вважаю, що бути головкомом — це честь. Я вважаю, що бути президентом — це честь. Нам потрібні міцні кроки і результати. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі (з особистостями — ред.). Держава Україна — це не про особисте, це понад 40 мільйонів людей", — заявляв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що українці проти відставки Залужного незалежно від довіри до Зеленського. Як показало соцопитування, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 92% громадян. Думки щодо конфлікту з президентом Володимиром Зеленським розійшлися, але відставку воєначальника більшість опитаних не підтримує.