Нова атака БПЛА: ЗС РФ запустили в бік України кілька груп дронів (карта)

Ворожі безпілотники були помічені в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Черкаській та Київській областях.

Увечері 29 січня війська Російської Федерації атакували Україну дронами. Повітряна тривога тривала кілька годин. Про першу групу БПЛА повідомили Повітряні сили о 20:29 вечора.

Повідомляється, що ворожі безпілотники були помічені в Миколаївській і Херсонській областях. Пізніше БПЛА вирушили в бік Кіровоградської області. О 21:41 тривогу було оголошено Дніпропетровській області.

"Друга група ударних БПЛА рухається територією Миколаївської області в північно-західному напрямку. Загроза для Одещини!" — зазначили в ЗСУ о 22:09.

Уже о 22:38 було оголошено тривогу в Черкаській області. Туди попрямували дрони з Кіровоградської області. Потім стало відомо про безпілотники РФ у Харківській області, які рухалися в бік Чугуєва. Також про небезпеку попередили жителів Полтавської області.

Потім о 23:26 стало відомо про БПЛА біля Кривого Рогу Дніпропетровської області. Кореспондент Фокуса повідомив про вибухи в місті.

Також о 00:01 вже 30 січня "Суспільне Харків" повідомило про вибухи в місті Зміїв Харківської області. Про це журналістам розповіла перша заступниця мера Тетяна Тимофєєва.

Пізніше Повітряні сили заявили про рух дронів Shahed у Вінницькій, Сумській та інших областях. Також безпілотники рухалися в бік Київської області. О 01:48 ночі було оголошено відбій повітряної тривоги у зв'язку з активністю ворожих БПЛА.

Раніше повідомлялося, що в МВС показали знищення "Шахеда", який не здетонував під час атаки Росії по Одесі. Вага вибухової речовини — понад 50 кілограмів. Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик.