Чутки про звільнення Залужного: головнокомандувач відреагував світлиною з побратимом (фото)

Генерал української армії ніяк не підписав кадр із начальником Генштабу Сергієм Шапталою, однак отримав багато коментарів від громадян зі словами підтримки та вдячності.

Після чуток про нібито відставку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував спільну фотографію із начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою. Світлиною головком поділився у своєму Facebook.

На відповідному фото Залужний та Шаптала разом сидять у робочому кабінеті.

Зазначимо, що головнокомандувач ніяк не підписав кадр, однак отримав кілька тисяч вподобань та багато коментарів від українців зі словами підтримки і вдячності.

Що відбулося у мережі 29 січня

Нагадаємо, 29 січня в мережі поширили інформацію, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зняли з посади. Президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ і наразі тривають консультації з іноземними партнерами.

Проте у Міністерстві оборони заявили, що Залужного не звільняли з посади, а поширювана інформація не відповідає дійсності. А, за словами прессекретаря президента України, глава держави не підписував указів про кадрові перестановки. На запитання про відставку Головнокомандувача ЗСУ він відповів негативно.

Крім того, російські ІПСО почали поширювати повідомлення про кадрові призначення в Генштабі ЗСУ у телеграм-каналах-двійниках. Для цього використали минулорічне відео зі звернення президента Зеленського.

Пізніше Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення, у якому розповів підсумки дня і не зробив жодної заяви стосовно поширених чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначимо, 20 грудня повідомлялося, що українці проти відставки Залужного незалежно від довіри до Зеленського. Соцопитування показало, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 92% громадян.