Партизани виявили склади з російськими ракетами "Калібр" у Севастополі, — "Атеш" (фото)

Агенти українського підпілля провели розвідку на північ від Сухарної бухти у Криму та знайшли місце, де окупанти ховають своє озброєння і техніку.

Українське підпілля виявило на території тимчасово окупованого Криму склади, де, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види російського озброєння. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" 30 січня.

Агенти партизанів провели розвідку у Севастополі на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами Російської Федерації.

"На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння", — йдеться у повідомленні.

Також партизани виявили кілька одиниць вантажної автомобільної техніки російських окупантів та поділилися координатами відповідних місць: 44.628525, 33.585635; 44.625469, 33.581552.

За словами координаторів підпілля, всю інформацію, котру отримали агенти, передали Силам оборони України.

Нагадаємо, 25 січня агенти "Атеш" розвідали одне із найбільших російських оборонних підприємств у Московській області та виявили, що ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів, зокрема ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші.

19 січня партизани повідомили, що у тимчасово окупованому Севастополі в Криму зафіксували перекидання носія надзвукових ракет "Онікс".