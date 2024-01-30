США бачать наслідки припинення допомоги Україні на полі бою, — Блінкен (відео)

Коментуючи надання допомоги Україні, держсекретар США запропонував подивитися, як ситуація розвиватиметься найближчі дні або тижні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку про те, що припинення постачання американської допомоги Україні справило певний вплив на ситуацію на полі бою. Про це він 30 січня заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Зараз у нас закінчилася допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", — сказав Блінкен.

Блінкен підкреслив, що як для США, так і для партнерів по НАТО, поточне фінансування потреб України має важливе значення. Він підтримав ідею того, що витрати на допомогу Україні мають розподілятися між усіма союзниками, і це має стати ясним повідомленням для американського Конгресу, який має схвалити додатковий запит на фінансування.

"Якщо Сполучені Штати не виконають своїх зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять", — сказав Блінкен.

Він висловив упевненість, що союзники США по всьому світу продовжуватимуть підтримувати Україну, а в Конгресі США збережеться двопартійна підтримка.

"Подивімось, що буде найближчими днями й тижнями, як усе це просуватиметься, адже іншого чарівного горщика з грошима немає", — сказав Блінкен.

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За його словами, у зв'язку з цим Конгрес США має оперативно ухвалити рішення про надання підтримки Україні, оскільки бойові дії, що розгортаються на її території найближчими місяцями, матимуть ключове значення для забезпечення її безпеки.

Нагадаємо, 23 січня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що найближчі місяці будуть критичними для оборони України. У зв'язку з цим він закликав Конгрес США оперативно ухвалити рішення про надання підтримки.

20 січня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що США не постачали Україні зброю, яку запитували для війни. За його словами, Білий дім має виконати попередні зобов'язання, перш ніж просити нові мільярди для допомоги українським військам. Республіканці чекають відповіді від адміністрації президента.

Раніше, 17 січня, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США. За його словами, у Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що сповільнює процес передання фінансової допомоги Україні та загострює ситуацію на фронті.