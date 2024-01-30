Дефіцит танків і поломки Leopard: де ЗСУ зможуть дістати радянську бронетехніку, — Defense Express

У світі можна відшукати майже 7 тис. танків радянського виробництва, розповіли експерти. Лише частину з них мають шанс отримати ЗСУ, оскільки уряди деяких країн досі співпрацюють з Росією.

Україна та її західні партнери можуть розв'язати проблему з нестачею танків завдяки запасам радянської бронетехніки, які є у низці країн Азії, Африки й навіть у Європі. Завдяки цьому є шанс здолати танковий дефіцит, не дивлячись на втрату західних танків Leopard 2, які ремонтуються дев'ять місяців і для яких немає ні інфраструктури, ні запчастин. Про можливі шляхи подолання дефіциту військової техніки розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти пояснили, що на сьогодні з постачанням танків є три проблеми. По-перше, їх просто мало. По-друге, їх надто довго ремонтують. По-третє, виробники з країн Заходу не в змозі випускати стільки бронетехніки, щоб вистачало на російсько-українську війну. У такому випадку Україна може звернути увагу на радянські танки — викупити у країн, які їх придбали за часів СРСР і залишили у первісному стані або модернізували.

У статті на порталі перелічили вісім країн, де можна купити радянські танки (або запчастини), і написали, які додаткові проблеми можуть виникнути у момент закупівлі.

Марокко — запасні частини для танків Т-72Б викуповував уряд США ще у 2022 році. Крім того, у січні 2023 стало відомо про 20 машин, які відновили на заводі Excalibur Army у Чехії і вже відправили в Україну. Зазначимо, у Марокко, згідно з даними довідника The Military Balance 2023, було 40 робочих танків Т-72Б і ще 60 — на зберіганні. Тобто залишилось ще 20 робочих.

Алжир — має 325 Т-72Б та більш як 600 Т-90СА. Експерти зауважують, що навряд чи Україна зможе купити частину цього танкового парку в 925 машин, оскільки ця африканська країна досі тісно співпрацює з РФ, зокрема — купує зброю та військову техніку.

Конго та інші неназвані країни Африки — тут або надто мало танків (по 10 на країну), або відомо про начебто 100 машин (Конго), але вони можуть бути "лише на папері".

Кувейт має 75 танків Т-72 (югославська модифікація під назвою М-84), і ще 75 — на зберіганні. Гарні відносини з США дають надію, що дещиця цих машин можуть отримати ЗСУ. Наприклад, на порталі наводять інформацію з сербських ЗМІ, де пишуть про ремонт 100 кувейтських танків у Хорватії, щоб їх потім надати Україні.

Хорватія також має танки М-84 (перероблені Т-72). Орієнтовна кількість — 74 робочих одиниць. Україна їх отримає у тому випадку, коли США нададуть цій країні відповідну кількість Leopard 2.

Кіпр мав 82 танків Т-80У і планував їх обміняти на ізраїльські машини Merkava (Mark II та Mark III). Однак, після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль обмін не відбувся, тому Т-80У поки що стоятимуть на Кіпрі.

Пакистан володіє танковим парком в 2 500 машин, повідомили експерти. З цієї кількості 315 — українські Т-80УД (решта — переважно, китайські). Ще у березні 2023 року йшли перемовини щодо "повернення додому" 40 Т-80УД, але ситуація так і не вирішена.

Індія — власниця більш як 3 700 танків, з них 2 500 — танки Т-72, 1 200 — Т-90S. Крім того, на зберігання — ще 1 300 Т-90. Ці танки для України також недосяжні, поки Індія тісно співпрацює з Росією, наголосили експерти.

На Defense Express підсумували, що по світу дійсно розкидано близько 6 700 радянських танків різних модифікацій: Т-72, М-84, Т-82У, Т-80УД, Т-90. Але дістатись до них усіх Україна не зможе: можливості залежать від співпраці країн-власниць з США або "дружби" з Росією.

Зброя для України — деталі

Зазначимо, за підсумками наради Контактної групи "Рамштайн-18", Україна незабаром отримає далекобійні ракети, снаряди різних калібрів, вертольоти та бронетехніку, а також установки та ракети ППО. При цьому Пентагон наголосив, що через відсутність фінансування все, що можуть зробити США — це навчати українських військових.

Тим часом експерти проаналізували далекобійні ракети, які ЗСУ можуть отримати від партнерів. З'ясували, що вони можуть дістати до Кримського мосту, але не зможуть долетіти, наприклад, до нафтопереробного заводу під Санкт-Петербургом.

Нагадуємо, 30 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав цехи концерну "Алмаз-Антей". Підприємство виконало план з випуску ракет "Іскандер", "Калібр", С-300 та готується виробляти пускові установки для систем та комплексів ППО.