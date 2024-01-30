"Гуркіт грому в горах": у ГУР оголосили набір розвідників для роботи в Криму

Як зазначили у воєнній розвідці, підрозділи активних дій, до яких триває набір, виконують завдання з розвідки, диверсій, саботажу та інших видів діяльності, спрямованих на ослаблення противника.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оголосило про набір людей для роботи в підрозділах активних дій, які займаються проведенням спеціальних операцій у тилу ворога. Відповідне оголошення 30 січня опубліковано пресслужбою відомства.

"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами?" — йдеться в оголошенні.

Як зазначається в повідомленні ГУР, підрозділи активних дій виконують завдання з розвідки, диверсій, саботажу та інших видів діяльності, спрямованих на ослаблення противника.

У ГУР шукають розвідників для роботи в Криму Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Якщо ви рішуче налаштовані, прагнете перемоги України та не боїтеся складних завдань — заповнюйте анкету-заявку та очікуйте на дзвінок!" — йдеться в оголошенні.

Які вимоги для кандидатів

В анкеті на вакансію розвідника ГУР вказані такі вимоги та обов'язки:

Обов'язки:

Виконання розвідувальних заходів.

Проведення спеціальних дій.

Вимоги:

придатність до служби за станом здоров'я та моральними якостями;

громадянство України;

вік 18-40 років;

мотивація знищувати ворога;

хороша фізична витривалість;

готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;

наявність бойового досвіду буде перевагою;

відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;

неприпустимість вживання наркотиків;

відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

кваліфікована підготовка в навчальному центрі;

повне матеріальне забезпечення;

грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;

санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей;

безплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року стало відомо, що спецпризначенці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО десантувалися на території окупованого Криму і вступили в бій з окупантами.

Раніше, 24 серпня, жителі окупованого Криму повідомили українським ЗМІ про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізував спецоперацію.