"Нашим бійцям важко": ЗС РФ намагаються оточити ЗСУ біля Куп'янська

На фронті продовжуватиметься інтенсивність боїв до того часу, поки українські військові не "зітруть" російський наступальний підрозділ, який ті зосередили, розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити українських бійців у районі Куп'янська Харківської області. Про це повідомив військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо".

"Бої тривають, як і тривали крайній тиждень. Напружені, дуже інтенсивні", — сказав Іван Тимочко.

Він зазначив, що окупанти намагаються з півночі оточити українських військових. Натомість бої йдуть без кардинальних змін, інтенсивність є, проте згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, ворог втрачає близько тисячі осіб за день. Крім цього, ЗСУ ліквідовують велику кількість артилерії. Зі слів Тимочка, окупанти намагаються проводити наступальні операції, проте не варто розглядати Лимано-Куп'янський відтинок як окремий напрямок російських сил.

Він наголосив, що окупанти намагаються зайняти території, які втратили в боях з українцями за минулий і цей рік. Противник намагається показати будь-які перемоги на виконання завдань російського президента Володимира Путіна, аби той подав себе як військовий стратег і талант на фоні всіх викликів, з якими стикається перед виборами у Росії.

"Звичайно, нашим бійцям досить важко, але немає ні паніки, мотивація є. Ті невеликі тактичні успіхи, які росіяни намагалися продемонструвати, як правило, повертаються нашими Збройними Силами. Або ворог там не може закріпитися", — зауважив військовий.

Він додав, що не потрібно розслаблятися суспільству, а бійцям не стане легше. Інтенсивність боїв триватиме, поки ЗСУ не зітруть російський наступальний підрозділ та потенціал, який вони зосередили.

Нагадаємо, 29 січня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що в районі Куп'янська Харківської області ворог не має значних тактичних успіхів.

Того ж дня Володимир Фітьо заявив, що армія РФ зосередила на Куп'янському напрямку близько 44 тисяч осіб, тоді як в зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" дислоковано 200 тисяч окупантів.