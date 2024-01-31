У Петербурзі пролунали вибухи: БПЛА атакував нафтопереробний завод, — ЗМІ (відео)

Безпілотник, за інформацією російських журналістів, підбили, але він встиг долетіти до Невського району, упав на територію заводу "Невский мазут". Міноборони Росії офіційно не коментувало атаку БПЛА.

Дрон над Санкт-Петербургом збивали за допомогою С-400 "Тріумф". Він упав на території заводу в Невському районі. Про це повідомляє "Фонтанка" у Telegram.

Мешканці міста розповіли, що чули гуркіт в різних районах міста. У Пулково вводили план "Килим". Тимчасові обмеження запроваджували з 03:53 до 05:11.

Засоби протиповітряної оборони військ РФ, як йдеться у повідомленні, застосовувалися сьогодні о 4:20 по об'єкту, який летів над Колпіно. Безпілотник був підбитий, але однаково встиг долетіти до Невського району, він упав на територію заводу "Невский мазут".

За попередніми даними, серйозної пожежі не відбулося, три порожні цистерни швидко загасили. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Згодом з’явилися відео падіння безпілотника на території "Невский мазут". Подію зафіксували камери Третього тролейбусного парку.

Читачі видання повідомили, що приблизно о 5 ранку щось сильно гримнуло за вікном на П'ятирічок. О 04:47 чули ймовірний вибух у районі Таврійської вулиці.

У Колпіно і Тельмана на початку п'ятої було чути гучний гуркіт, може, перехід літака на надзвук. В районі Московського вокзалу також чули вибух.

Як повідомили "РБК-Україна" джерела в спецслужбах, цієї ночі український дрон атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Він впав на території Невського НПЗ. Співрозмовник зазначив, що операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони.

Міноборони РФ на момент публікації не коментувало атаки БПЛА.

Удари по Петербургу в січні

Українські БПЛА в ніч на 18 січня атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Вдалу спецоперацію провело Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО). Для цього залучили сучасні українські засоби ураження. Є підтвердження влучань по цілях.

За інформацією росЗМІ, безпілотник, який ніс на собі приблизно три кілограми вибухівки, атакував нафтовий термінал. Уламки дрона згодом виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал".

У ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук руху безпілотників. Згідно зі свідченнями очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там тривало навантаження на вісім суден під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів і Гонконгу.

Нагадаємо, 23 січня російські ЗМІ повідомили, що навколо Петербурга ставлять зенітно-ракетні комплекси С-300.