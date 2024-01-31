Яскравий спалах: в районі Бахмута бійці ЗСУ застосували ПТРК "Стугна" по ворожій техніці (відео)

Російська БМП-2 прямувала у бік Кліщіївки, але українські захисники зупинили рух техніки завдяки зброї українського виробництва.

Бійці 5-ї штурмової бригади застосували ПТРК "Стугна" по ворожій техніці в районі Бахмута. Про це у Telegram-каналі повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Російська БМП-2 прямувала у бік Кліщіївки. Згодом розрахунок ЗСУ застосував зброю українського виробництва.

За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки та Богданівки Донецької області Силами оборони відбито 6 атак противника.

Застосування ПТРК "Стугна" проти військ РФ

У квітні бійці ЗСУ знищили російський комплекс "Корнет" із ПТРК "Стугна". Ворожа техніка була ліквідована воїнами 30-ї бригади ЗСУ.

Також 9 січня, стало відомо, що українські воїни знищили російський танк Т-90М "Прорив" за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin. Зйомка велася з українського комплексу "Стугна-П". Тому передбачається, що спочатку "Стугна" знешкодила танк, а потім його "добили" із ПТРК.

Українські військові у грудні 2022 року завдяки ПТРК "Стугна-П" вразила найтехнологічніший танк ЗС РФ Т-90М. Журналіст Юрій Бутусов розповів, що це перший випадок, коли "Стугна-П" знищує російський танк. Доти всі випадки ураження були з гранатометів. Бутусов стверджує, що ураження зафіксували під Бахмутом.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Збройні Сили отримали нову версію ПТРК "Стугна", який представили у 2022 році. Представники Державного Київського конструкторського бюро "Луч" підтвердили журналістам, що ЗСУ використовують ПТРК "Скіф-М", який відомий під назвою "Стугна". Версію розробили у 2022 році на основі досвіду застосування "Стугни" у війні.