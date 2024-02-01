"Цікаві платформи": комбриг ЗСУ розказав про досвід використання бойових роботів (відео)

За словами полковника Володимира Силенка, в українські армії кількість роботизованих систем буде тільки збільшуватись. Так само розширюватимуться їхні можливості.

Українська армія має на озброєні різноманітні бойові роботи від евакуаційних до машин мінування. Командир 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького полковника Володимир Силенко розказав про досвід застосування роботизованих платформ.

В мережі вже було кілька відео, в яких показувалась бойова робота Ironclad з дистанційно керованим модулем "ШаБля". Також відомо, що в ЗСУ є машини для мінування та багатофункціональні THeMIS. За словами Силенка, в нього був досвід використання наземних роботизованих систем різного напрямку. Наприклад, відбувалась евакуація поранених або ж разом з 5-ї окремою штурмовою бригадою вели вогонь з кулемета Browning M2 на базовій платформі.

Відео з таймкодом

"В цілому це цікаві системи, ми не так наражаємо на небезпеку особовий склад", — каже Силенко.

Він додає, що в українській армії кількість систем буде нарощуватись. Але треба розуміти, що робот сам не їздить, ним керує оператор. Тому важливим моментом є те, наскільки далеко може бути оператор від платформи. Проте це може удосконалюватись й радіус дії збільшуватиметься.

Проте важливо розуміти, як буде діяти ворог на противагу. Наскільки активно він буде уражати FPV-дронами або протитанковими засобами такі бойові платформи.

"Тут є плюси, що ми витрачаємо одну людину, яка просто везе цей дрон, який "несе" одного, а то і два поранених, а не використовуємо на кожного по два, по три, а то й по чотири особи на одного пораненого", — продовжує полковник.

Серед мінусів Силенко виділив те, що влітку видимість може бути обмежена через рослинність. До того ж обмежено використання в умовах складного рельєфу місцевості. Таким чином одна машина може виявитись ефективною на одному фланзі бою, а вже на іншому не бути ефективною.

Нагадаємо, 9 січня в Україні вперше замовили роботизовані турелі "ШаБля" для української армії.

22 вересня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля".