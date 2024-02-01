Чому 77 тисяч солдатів РФ не можуть відбити Кринки на Херсонщині: оглядач назвав причини

Українські військові створюють нові мініплацдарми на лівобережжі, пояснив експерт. Росіяни не встигають реагувати щораз на нові прориви.

Російське командування не здатне вибити підрозділи ЗСУ з плацдарму на лівобережжі Дніпра під Кринками Херсонської області. Українські військові вдало відбивають атаки ворога, використовуючи особливу географію місцевості, а також різні види озброєння. Про те, чому 77-тисячне військо РФ шість місяців не може відсунути Сили оборони, розповів військовий аналітик та координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у дописі на сторінці Facebook.

Коваленко спершу перелічив російські сили під Кринками, які зосередили для знешкодження лівобережного плацдарму ЗСУ. З його слів, ідеться про 77 тисяч осіб живої сили, 400 танків, 1 100 бронемашин піхоти, 500 гармат, 100 РСЗВ.

Після цього запропонував звернути увагу на те, що постачання підрозділів, які протидіють українцям, відбувається виключно по автотрасі 2206. Прикметним є розташування цієї траси — вона розташована за 6-8 км від протилежного берега Дніпра. Саме подібна "географія" допомагає ЗСУ втримувати населений пункт протяжністю 12 км, не маючи жодної бронетехніки, пояснив Коваленко.

Чим особлива географія Кринок Фото: Google Maps

Зі слів військового оглядача, близькість логістичного шляху окупантів до Дніпра дає наступні переваги Силам оборони:

артилерія з правого берега вільно дістає до військ противника, як тільки вони кидаються на штурм — не залежно, чи то піхота, чи то бронемашини;

українські БПЛА можуть безперешкодно бити по ворогу, оскільки росіяни не можуть підтягнути РЕБ — щоб РЕБ могли ефективно ставити перешкоди, їх потрібно поставити ближче до лінії фронту і тоді вони відразу потрапляють у "поле зору" артилеристів.

ЗСУ починають проникати на все нові плацдарми — про які саме ділянки ідеться оглядач не сказав. Коли українці з'являються у нових точках, то це також вимагає "уваги" противника. Таким чином з'являється ще одна перевага географії: "знижує оперативність тактичних груп ЗС РФ, що діють біля Кринок".

"Кринки не просто так були обрані як основа для розширення впливу ЗСУ по лівому березі. Коли йдеться про розширення плацдарму на лівому березі, хіба лише Кринки маються на увазі?", — резюмував експерт.

Коваленко не пояснив, у якому напрямку міг би подовжуватись лівобережний плацдарм. Зазначив, що Кринки входить в агломерацію Козачі Лагері-Корсунка "з усіма наступними перспективами".

Бої під Кринками — деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 лютого 2024 року вказується, що на Херсонському напрямку українські війська продовжують завдавати артударів по ворогу. Ворог зазнає втрат, але продовжує намагатись вибити Сили оборони з зайнятих позицій. На онлайн-карті бойових дій DeepState місцевість на лівому березі Дніпра позначена як "сіра зона" — тобто тут тривають бойові дії. Площа "сірої зони" — 185 кв. км, довжина — 56 км (по прямій): тягнеться від Голої Пристані до Дніпрян.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра Фото: DeepState

Лівобережний плацдарм під Кринками з'явився восени 2023 року. У ЗМІ розповідали, що на лівий берег Дніпра висадились українські морпіхи, які змогли просунутись до населеного пункту на півдорозі між Олешками та Новою Каховкою.

Бійці ЗСУ публікують відео, на яких показують бої у даній місцевості. Значна частина кадрів — приклади ударів FPV-дронів по позиціях противника. На одному з записів показали знешкодження колони бронемашин: спинили спробу атак ЗС РФ за новою тактикою. На інших відео — підриви російських гармат та РСЗВ.

Нагадуємо, OSINT-розслідувачі підрахували, скільки FPV-дронів використовують ЗС РФ та ЗСУ: перевага поки що на боці українців. Тим часом у ЗМІ встановили, з яких країн Україна могла б отримати додаткові танки радянського виробництва.