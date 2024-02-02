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Дрони РФ атакували дві підстанції "Укренерго": без світла були близько 100 тисяч людей

Олександра Шараєвська
Фото: З відкритих джерел | Російські дрони вночі атакували дві підстанції "Укренерго"

Як зазначили у компанії, через ворожу атаку знеструмлювались побутові та промислові споживачі в місті Кривий Ріг та у Дніпровському регіоні. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових.

Російські окупанти в ніч на 2 лютого завдали ударів дронами-камікадзе типу Shahed по підстанціях "Укренерго". Про це національна енергетична компанія повідомила у Telegram.

"В ніч на 2 лютого російськими БПЛА були цілеспрямовано атаковані 2 підстанції НЕК "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії розповіли, що внаслідок російських ударів на одній із підстанцій було пошкоджено обладнання. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі, персонал не постраждав.

Жителям Кривого Рогу відновлюють електропостачання

Як зазначили у компанії, через ворожу атаку знеструмлювались побутові та промислові споживачі в місті Кривий Ріг та окремі промислові споживачі в Дніпровському регіоні. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після дозволу військових.

"Триває заживлення споживачів по резервним схемам", — наголошують у "Укренерго".

Вдалося визволити заблокованих шахтарів

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всі 113 шахтарів, котрі були заблоковані в шахтах через атаку російських окупантів, наразі на поверхні.

"Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору", — додав він.

Обстріл Кривого Рогу безпілотниками

Раніше Вілкул заявив, що вночі 2 лютого країна-агресор атакувала Кривий Ріг ударними БПЛА та влучила по критичній інфраструктурі міста.

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Також голова Ради оборони міста додав, що внаслідок атаки російських окупантів без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі — частина лікарень, садків, шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

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Як наголосив Вілкул, для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби міста і станом на 07:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні — з електроенергією.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 2 лютого російські окупанти атакували територію України 24-ма ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Сили оборони знищили 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.