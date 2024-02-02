Хотів 400 тисяч рублів: окупант намагався продати "Мавік", що належить Міноборони РФ, — росЗМІ

За даними журналістів, оголошення російського військового про продаж квадрокоптера помітили співробітники ФСБ, після чого чоловіка затримали.

Військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації опублікував в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптера DJI Mavic2 Enterprice Advanced, який виявився власністю Міністерства оборони РФ. Про це пише російське медіа Baza.

Повідомляється, що для продажу дрона російський військовий вирішив скористатися маркетплейсом. Окупант розраховував отримати за "Мавік" 400 тисяч рублів.

У публікації йдеться, що оголошення помітили співробітники Федеральної служби безпеки РФ. Перевіривши серійний номер, вони з'ясували, що апарат перебуває на обліку Міноборони Росії.

За інформацією медіа, 1 лютого продавця квадрокоптера затримали. Ним виявився 33-річний військовий, відповідальний за зберігання безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 4 грудня в СБУ повідомили, що в Україні захопили ділків із Дніпра, які намагалися продати додаткові військові запчастини для бойових літаків. За інформацією відомства, чоловік поцупив обладнання зі складу виробництва ще 2019 року.

Раніше, 17 лютого, ЗМІ повідомляли, що на російському сайті Avito з'явилося оголошення про продаж битого монітора. Згідно з твердженням автора, товар є "трофеєм", вивезеним з України, і "вмикається на пів картинки".