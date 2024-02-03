У Росії заявили, що ППО збила нібито український дрон на підльоті до Воронежа (мапа)

Губернатор Олександр Гусєв заявив, що внаслідок інциденту руйнувань чи постраждалих на землі немає.

У Росії заявили, що сили ППО РФ збили нібито український безпілотник, який летів у бік Воронежа. Відповідне повідомлення у себе в Telegram опублікував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, внаслідок інциденту руйнувань чи постраждалих немає.

"Дежурними засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено український БПЛА", — написав він.

Вороніж на карті Фото: Google Maps

Міністерство оборони країни-агресора на момент написання новини не прокоментувало слова губернатора.

Раніше ЗМІ повідомляли, що удари по НПЗ РФ призвели до скорочення експорту бензину та дизельного палива. За інформацією журналістів, у січні поточного року експорт бензину та дизельного палива скоротився на 37% та 23% відповідно порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Крім того, також повідомлялося, що удари по Росії зірвали постачання дронів. У серпні 2023 року українські військові завдали удару Загорському оптико-механічному заводу. Підприємство постачало оптичне приладдя для виробництва БПЛА, розповіли журналісти.