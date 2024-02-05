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Воєнний фокус Російсько-українська війна

На фронті загинула бойова медикиня Діана Snake Вагнер (фото)

Олександр Матвієнко
Вагнер Савіта Діана

За словами побратима Руслана Андрійка, громадянка Німеччини очікувала отримання українського громадянства. Вона загинула під час порятунку побратимів.

2 лютого на фронті загинула бойова медикиня з Карпатської Січі Вагнер Савіта Діана, яка була громадянкою Німеччини. Про це повідомив побратим Руслан Андрійко у Фейсбуці.

Німкеня Вагнер Савіта Діана із позивним Snake була бойовою медикинею у третій штурмовій сотні батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Для батальйону це стала перша втрата жінки військовослужбовиці. Жінка переїхала в Україну ще до початку повномасштабної війни. Вагнер Савіта Діана була закохана в українську культуру, традиції і вивчала українську мову. Вона очікувала на отримування українського громадянства.

Діана Савіта Вагнер чекала на отримання українського громадянства

На війні Snake була з Ізюмської кампанії, понад 2 роки.

"Ми познайомились в підвалі Вірнопільської школи просякнутому цвіллю, порохом, пилюкою, цигарковим димом, потом та кров'ю чорної піхоти. Літнього ранку до підвалу зайшла ця тендітна дівчинка вся в окопній грязюці після бойового чергування. Стомлена, але усміхнена, її очі сяяли від щастя. Мене завжди цікавило яка мотивація у іноземців воювати за нашу державу. І ми поспілкувались попри мою коряву англійську мову", — написав Руслан Андрійко.

Також він додав, що після перемоги Діана Вагнер хотіла будувати своє життя в Україні, де немає "русского мира" й "єврокомунізму". За словами Андрійка, загибла медикиня була професіоналом своєї справи й завдяки їй було врятовано життя не одному десятку січовиків. Загинула Діана Вагнер під час порятунку поранених колумбійських воїнів в складі української армії.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо про загибель чемпіона світу Олександра Білоконя на фронті.

20 січня під час бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув колишній соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломко.