Нарівні з чоловіками: парамедикиня ЗСУ пояснила, чому жінок треба мобілізувати до армії

Військовослужбовиця ЗСУ з позивним "Куба Лібре" вважає, що вмотивована жінка у війську — це краще, ніж невмотивований чоловік. А жінки не завжди слабші за чоловіків.

Жінкам зараз доволі складно добровільно потрапити до війська. Бажання жінки мобілізуватися стає проблемою на рівні військкомату. Про це в інтерв’ю hromadske заявила військовослужбовиця і парамедикиня ЗСУ на псевдо "Куба Лібре".

"Думаю, що з часом у нас таки буде мобілізація жінок нарівні з чоловіками. Ми до цього просто ще не дійшли. Потрібно думати про те, щоб підготовлювати ґрунт під це все, тому що не можна зараз просто взяти й провести мобілізацію жінок. Треба змінювати всю систему", — заявила Куба Лібре.

За її словами, якщо жінка буде професійно виконувати свою функцію в армії, то вона буде приносити більше користі. Однак суспільство поки не готове до цього.

"Вмотивована жінка — це краще, ніж невмотивований чоловік. Якщо ми говоримо про здоров’я, то жінки не завжди слабші за чоловіка. І не завжди ті, кого зараз примусово мобілізують, фізично сильніші за мене. Беруть чоловіків, у яких уже і вік не той, і проблеми зі здоров’ям, і мотивації немає", — резюмувала захисниця.

Цього тижня Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію. Жінки, відповідно до запропонованого тексту документа, не підлягатимуть мобілізації.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що для потреб армії достатньо чоловіків, яким можуть знизити вік мобілізації до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції наприкінці року заявив, що не підтримує пропозицію мобілізувати до лав ЗСУ жінок.