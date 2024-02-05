Ситуація не "патова": в Офісі президента пояснили слова Зеленського про фронт (відео)

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, говорячи про підсумки літнього контрнаступу, очільник держави заявив, що Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією.

В інтерв’ю італійському телеканалу RAI Володимир Зеленський не говорив про "патову" ситуацію на фронті. Йшлося про "стагнацію". Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у Facebook.

Крім того, Никифоров пояснив слова Зеленського про ситуацію на сухопутній частині фронту і закликав уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи.

Володимир Зеленський говорив про контрнаступальні дії на півдні України влітку і заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат. Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією.

Сергій Никифоров навів оригінал відповіді президента:

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок".

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Нагадаємо, 4 лютого італійський телеканал RAI опублікував інтерв’ю з президентом України. Володимир Зеленський розповів, яким бачить завершення війни в Україні.

Також глава держави прокоментував ймовірне звільнення головнокомандувача ЗСУ. Він заявив, що має намір провести заміну низки керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської команди.