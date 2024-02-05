"Зайшли на дачний масив": в МВА не підтвердили вуличні бої в Авдіївці

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш не підтвердив інформацію щодо важких боїв у житловій забудові, від якої залишилися руїни.

Російські окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки, а вуличних боїв немає. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Громадського радіо".

Він не підтвердив інформацію щодо важких боїв у житловій забудові, від якої залишилися руїни. Водночас посадовець розповів, що окупанти зайшли в дачний масив, який розташований біля населеного пункту.

"Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", — заявив Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Російські окупанти, як повідомили аналітики DeepState 5 лютого, мають просування на півночі міста Авдіївка на Донеччині, за яке зараз тривають запеклі бої. Вони закріпились на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, а передові підрозділи ворога зараз перебувають на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні нічого не повідомив про можливе просування ЗС РФ.

Військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський пояснив, чому для України важливо утримувати місто Авдіївка у Донецькій області. З його слів, Авдіївка з оперативної точки зору "тримає" під контролем Донецьк. Це заважає ЗС РФ переміщувати резерви, накопичувати боєприпаси та озброєння.

Нагадаємо, 20 січня боєць ЗСУ розповів про складну ситуацію в Авдіївці і "штовханину" з військами РФ. За словами українського захисника, Авдіївка рано чи пізно стане ще одним Бахмутом, оскільки ворог постійно тисне, а після знищення однієї позиції доводиться закріплятися на іншій.