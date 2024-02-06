"Лізли з усіх щілин": ситуація в Авдіївці продовжує погіршуватися, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, росіяни фокусуються на закріпленні та насиченні особовим складом у старій Авдіївці та дачному поселенні біля коксохімічного заводу.

Ситуація в Авдіївці продовжує ставати дедалі важчою для українських захисників. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

За їхніми словами, 5 лютого російські окупанти "лізли з усіх щілин". Так, ЗС РФ фокусуються на закріпленні та насиченні особовим складом у старій Авдіївці та дачному поселенні біля коксохімічного заводу (АКХЗ). Також вони намагалися зайняти міст над залізницею.

"На більшості позицій бої тривають досі. Десь ворогу вдалося просунутися, а десь Силам Оборони вдалося відбити атаки. Більш точна картина складеться в найближчі дні", — зазначили аналітики.

У DeepState зазначили, що в них виникає багато запитань до підготовки оборонних споруд, як навколо міста, так і в самій Авдіївці. Крім того, опубліковано карту, що демонструє наступ росіян.

Наступ росіян на Авдіївку Фото: DeepState

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ увійшли в Авдіївку з боку кар'єра. Український військкор Андрій Цаплієнко стверджує, що російським військам нібито вдалося обійти бойові порядки ЗСУ і закріпитися в житловій забудові. Військовослужбовець 24-ї бригади "Айдар" закликає "не скиглити", а командування у вечірньому зведенні не коментувало інформацію про можливі успіхи ЗС РФ.

Також військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чому ЗС РФ не можуть взяти Авдіївку. За його словами, Російські окупанти отримали в жовтні низку завдань, але майже всі їх провалили. Попри меншу площу і часом більшу вразливість Авдіївка виявилася для ворога "міцним горішком".