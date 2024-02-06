Атака на "Ивановец": британська розвідка пояснила, на що вплине ліквідація катера РФ

Аналітики зазначають, що цей "український успіх" підкреслює уразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі, однак ворожий ВМФ, ймовірно, все ще здатний виконувати свої три головні завдання: дальній удар, патрулювання та підтримка.

Знищення російського ракетного катера "Ивановец" підкреслює уразливість військових кораблів РФ та з високою ймовірністю вплине на органи управління Чорноморського флоту. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 6 лютого.

Як наголошують у зведенні, 1 лютого Головне управління розвідки України заявило про потоплення російського ракетного катера "Ивановец" класу Tarantul-3.

За інформацією британської розвідки, на відео з відкритих джерел з різних ракурсів видно, як кілька надводних дронів використовують "тактику зграї", аби успішно завдати удар по кораблю, що призводить до сильного вибуху, який майже напевно спричинив його затоплення.

Крім того, за даними у звіті, "Ивановец" патрулював західне узбережжя Криму на "підтримку окупації" РФ України. Його складна лінія зв'язку "Light Bulb" дозволяла йому відправляти та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії та назад.

"Цей останній український успіх підкреслює тривалу уразливість російських військових кораблів, які діють у Чорному морі", — запевняють експерти.

Також, як наголосили у розвідці, з високою ймовірністю це вплине на органи управління Чорноморського флоту та, можливо, змусить їх "переоцінити свою маневреність поблизу західного Криму".

"Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати свої три головні завдання в Чорному морі: дальній удар, патрулювання та підтримка", — кажуть у зведенні.

Знищення катера РФ "Ивановец"

Зазначимо, про знищенні російського військового ракетного катера "Ивановец" в ГУР повідомили 1 січня. На відео, яке розвідники надали ЗМІ, видно фінішний етап спецоперації, коли безпілотники з вибухівкою врізаються в корабель.

Про деталі морської атаки розповіли джерела Фокусу. Зокрема, військово-морський експерт Володимир Заблоцький зауважив, що озеро Донузлав розташоване в глибині регіону, який потужно охороняється російськими військами. Головне призначення знищеного судна — патрулювання та охорона важливих кораблів: тепер таких можливостей у ЧФ стало дещо менше.

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що орієнтовно на борту військового корабля ЗС РФ могло перебувати близько 40 осіб. Також нагадали, що Сили оборони вже знищували схожі морські судна противника.

Нагадуємо, 2 лютого експерт розповів деякі деталі атаки дронів на катер "Ивановец". Наприклад, він звернув увагу, що корабель розламався посередині: корма пішла на дно відразу, а хвіст деякий час тримався на плаву. Тим часом полковник ЗСУ у відставці Роман Світан пояснив, що можуть означати регулярні та масовані атаки українців по окупованому Кримському півострову.