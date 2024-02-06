Військовий, який на Миколаївщині продав "гуманітарні" авто для ЗСУ, може вийти під заставу
У прокуратурі зазначили, що ринкова вартість цих автомобілів перевищує 600 тисяч гривень. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 188 800 гривень.
На Миколаївщині солдату однієї з військових частин повідомили про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, на початку поточного року "з метою незаконного особистого збагачення й отримання прибутку" військовослужбовець продав цивільній особі три автомобілі іноземної реєстрації, що були завезені на територію України як гуманітарна допомога та призначалися для потреб Збройних сил України.
Фігуранта затримали 2 лютого безпосередньо під час продажу автівок, який, за інформацією в пресслужбі, відбувався під контролем правоохоронців. Відповідне затримання відбулося в порядку ст. 208 КПК України.
У прокуратурі додали, що ринкова вартість цих автівок перевищує 600 тисяч гривень.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 188 800 гривень.
"Досудове розслідування здійснюють слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаїв, оперативний супровід — УСБУ в Миколаївській області", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 19 січня СБУ викрила ще одну схему розкрадання коштів, призначених для українських військ. На цей раз затримали полковника ЗСУ та львівського підприємця.