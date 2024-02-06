За ліквідацією Киви, Татарського та ще десятків ворогів України стоїть СБУ, — джерело (відео)

Колаборанти і пропагандисти РФ підривались та отримували поранення внаслідок замахів, втілених у життя спецагентами СБУ, підтвердили джерела Фокусу.

Близько десятка колаборантів та держзрадників, які відкрито діяли на боці РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року, були знешкоджені завдяки спецопераціям працівників СБУ. До фігурантів, громадян України та РФ, діставали на території країни-агресора або на окупованих територіях. Про це розповіли джерела Фокусу у спецслужбах, коментуючи інформацію Telegram-каналу "Кровна помста", присвячену "таємним смертям військових злочинців".

Так, співробітники СБУ відповідальні за низку надзвичайних подій, внаслідок яких було ліквідовано або налякано наступних осіб, причетних до російських злочинів:

підрив пропагандиста росЗМІ Владлена Татарського (справжнє ім'я — Максим Філімонов); смерть екснардепа Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви; отруєння очільника окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо; смертельні замахи на колаборантів Сергій Горенко ("генпрокурор" у так званій "ДНР") та Олега Попова ("псевдодепутат"); замах на екснардепа Олега Царьова; замах на Іллю Корнета, якого окупанти призначили "міністром МВС" (підрив барбершопа); замах на російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

На відео деталі про замахи розповідає людина, яка називає себе "Генерал Кровної Помсти". З його слів, він добре обізнаний з усіма деталями підготовки та проведення нападів на колаборантів. Вказує, що за усіма нападами стоять таємні агенти СБУ.

"СБУ видає квитки на гарячий діско-денс Кобзона справжнім негідникам, воєнним злочинцям, вбивцям і катам українського народу, різним зрадникам, терористам та колаборантам. Бо як сказав Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", — лунає на відео.

Джерела Фокусу підтвердили інформацію, опубліковану у каналі "Кровна Помста". Співрозмовник журналістів нагадав, що один з напрямків роботи спецслужби — це операції з ліквідації ворогів України.

"Всі ці воєнні злочинці, вбивці, прислужники росіян є абсолютно законними цілями. Тому що вони відповідають за масові вбивства, терор і репресії, які окупанти вчиняють на захоплених українських територіях", — заявив представник спецслужб.

Спецоперації СБУ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про можливу причетність СБУ та інших українських спецслужб до інцидентів з російськими пропагандистами та колаборантами — відповідна інформація оприлюднювалась у ЗМІ. У грудні 2023 року смерть Іллі Киви прокоментувала пресслужба відомства: вказали, що така доля чекає усіх зрадників. У жовтні 2023 у РФ прокоментували підрив Татарського: росЗМІ запевняли, що за цим також стоять українські спецслужби.

21 грудня голова СБУ Василь Малюк попередив росіян, що їм варто очікувати наступних диверсій на своїй території.

Нагадуємо, 6 лютого стало відомо, що нардепи запросили Малюка до Верховної Ради щодо справи Bihus.info. Згодом у ДБР повідомили, що вони забирають справу про стеження за журналістами.