Щоб захиститися від Путіна: ЄС має створити армії, до яких хочеться приєднатися, — експерт

Історик Тімоті Гартон Еш вважає, що європейська оборонна промисловість не отримує замовлень у достатній кількості, а ЄС досі сильно залежить від США.

Європейський Союз має створити власні збройні сили, щоб захиститися від російської експансії та стати незалежними від США в плані безпеки. Про це в колонці для The Guardian повідомив історик, політичний оглядач Тімоті Гартон Еш.

За його словами, ЄС також слід терміново збільшити постачання боєприпасів і зброї в Україну, щоб ЗСУ могли не тільки оборонятися, а й переломити перебіг війни у 2025 році.

У статті сказано, що в умовах ринкової економіки виробникам озброєнь потрібні великі й конкретні замовлення, перш ніж вони почнуть нарощувати виробництво. Однак європейська оборонна промисловість не отримує їх у достатній кількості.

Експерт зазначив, що Європа досі сильно залежить від США і НАТО. Північноатлантичний Альянс тримається на гарантіях за 5 статтею від тих же Штатів. Однак, що зробить Європа, якщо Вашингтон вирішить не захищати, приміром, Естонію, якщо на неї нападе Росія.

"Або якщо Путін більше не вірить — можливо, прорахувався, як він зробив це щодо України — що Вашингтон так і зробить? Якщо Європа хоче захистити себе, вона повинна створити армії, до яких люди хочуть приєднатися", — зазначив Еш.

Раніше ЗМІ повідомляли, що війна Росії в Україні відродила плани ЄС стати ще більшим. За словами журналістів, прискорене розширення Євросоюзу відбудеться в той період, коли блок прагне посилити свою позицію з огляду на війну в Україні та розкол світового порядку.

Крім того, у Польщі заявляли, що якщо Україна програє, то Росія може напасти на країни НАТО. Міністр оборони Ладислав Косиняк-Камишсоповідомив, що Варшава вже у 2024-2025 роках перебуватиме в повній готовності до створення сил швидкого реагування Євросоюзу.