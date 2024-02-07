"Прорідили" батальйон колаборантів: ЗСУ показали фрагмент бою під Горлівкою (фото)

Російські підрозділи, до складу яких входили бойовики "ДНР", зазнали відчутних втрат у боях під містом на Донеччині, розповіли бійці, які тримають лінію фронту.

Протягом перших тижнів 2024 року ЗС РФ втратили більш як два взводи колаборантів у боях під Горлівкою. Бійці з 255 окремої штурмової бригади ЗСУ дістались до фортифікаційних споруд, в яких переховувались найманці з батальйону "Лавина" 1 армійського корпусу у складі ворожих військ. Про деталі боїв розповіла пресслужба українського підрозділу на сторінці Facebook.

У дописі пресслужби показали кадри, зняті за допомогою FPV-дрона, який летить над фортифікаційними спорудами противника — над окопами, бліндажами, імпровізованими укріпленнями серед руїн. Камера фіксує значну кількість втрат противника. В якийсь момент глядачі бачать, як російський військовий намагається сховатись під шматком шиферу, але його добре видно з висоти.

Бій під Горлівкою - схованка ворога Фото: Скриншот

На інших кадрах — спалахи й дим від вибухів, коли відбувається скид снаряда FPV-дроном.

Бій під Горлівкою - вибух на позиціях ворога Фото: Скриншот

Повне відео Фокус не публікує з етичних міркувань.

Запис роботи бійців 255 ОШБ не пояснює, коли і де стались події. Однак розслідувачі волонтерської спільноти DeepState вказали, що події відбуваються під Горлівкою у Донецькій області. Точка з координатами 48.33980, 37.90650 розташована неподалік від газорозподільчого пункту (ГЗП).

Місцевість під Горлівкою, де воює 255 ОШБ ЗСУ Фото: DeepState

Розслідувачі називають підрозділи ЗС РФ, яким простоять українські захисники — це "колаборанти та вороги" зі складу батальйону "Лавина", який є частиною 1 армійського корпусу. Орієнтовні сумарні втрати противника — 217 осіб (близько роти): поранених 120 ос., незворотні втрати — 97.

Зазначимо, 1 армійський корпус — підрозділ ЗС РФ, сформований на основі "Народної міліції ДНР". На другому році повномасштабного вторгнення, у 2023, корпус офіційно увійшов до складу російської армії. Батальйон "Лавина" — частина 3 окремої мотострілецької бригади "Беркут" з "ДНР", яка воювала проти українців з 2014 року і спершу називалась "Угрупуванням Безлера". З 2022 року бойовики з "Лавини" і 3 ОМБ "Беркут" ЗС РФ брали участь в окупації Волновахи та боях під Авдіївкою.

Бої на Донбасі — деталі

Зазначимо, у грудні 2023 року стались зрушення на лінії фронту біля Горлівки. 12 грудня президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому бійці ЗСУ показали встановлення прапору на териконі, розташованого неподалік від цього населеного пункту. Особливим є те, що противник не здатен зняти цей прапор, оскільки перебуватиме під щільним обстрілом Сил оборони.

Тим часом південніше та північніше цієї ділянки продовжують точитись бої. Зокрема, під Авдіївкою, як повідомили аналітики Інституту вивчення війни, є певне просування противника на одному з флангів. Експерти DeepState 6 лютого відзначили складну ситуацію у району Степового.

Нагадуємо, 6 лютого український військовий пояснив, чому і далі важливо втримувати Авдіївку, яка, на його думку, є "щитом Донецької області". Зранку 7 лютого ЗС РФ завдали масованого удару по Україні: вибухало у Києві та на Львівщині, відомо про чотирьох загиблих.