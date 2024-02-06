"Відступимо до Ужгорода": військовий розповів про критичні бої під Авдіївкою (відео)

Боєць ЗСУ сподівається, що за місяць ситуація під Авдіївкою покращиться. Визнав, що у січні ворог скинув на місто близько 600 керованих авіабомб.

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Оборона Авдіївки почалась у лютому 2022 року і бійці ЗСУ й досі, у лютому 2024 року, тримають позиції. Ситуація на сьогодні критична, але й весь період захисту цього населеного пункту не був простим. Про бої під Авдіївкою у Донецькій області військовослужбовець Сергій Волков розповів у інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

Волков відзначив, що Авдіївка — це "точка нестабільності", яка турбує російських загарбників, тому вони хотіли б перенести її подалі. При цьому може виникнути думка щодо можливості відступу ЗСУ. Якщо це допустити, то ЗС РФ, завдяки своїй підступності, зможуть далеко відкинути Сили оборони.

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"Росіян хочуть винести цю точку як можна далі. Є така думка, що там можна якось просто відійти. Ну, якщо просто відходити, то ми будемо відходити до Ужгорода".

Ситуація під Авдіївкою часто змінюється, — пролунало у ефірі. Підрозділам ЗС РФ дійсно вдається дещо захопити, кидаючи у бій "все більше люду, все більше м'яса". Крім того, у січні 2024 року на населений пункт росіяни скинули 600 керованих авіабомб, тоді як за весь 2023 рік — лише 200.

Втім, боєць сподівається, що за місяць все зміниться на краще.

"Сподіваюсь, що ми за місяць будемо комунікувати з вами і ситуація буде геть інша. Тому, дійсно, вона критична, дійсно погана, але вона була погана і в 22-му році, тому що безупинно, 24 на 7, там велись [бої — ред.] ще з 14-го року".

Військовий підтвердив, що ворог кинув на населений пункт резервні частини. Однак українські плани щодо оборони цього населеного пункту не змінились, оскільки він відіграє важливу роль для України.

"Авдіївка є щитом Донецької області. А Донецька область є щитом України. А Україна є щитом Європи", — пояснив свою думку боєць.

У звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 лютого вказано, що ЗС РФ під Авдіївкою атакував позиції ЗСУ 28 разів. На північному фланзі відбулось 20 спроб прорвати українську оборону, на південній — вісім.

Бої під Авдіївкою - лінія фронту станом на 6 лютого 2024 року Фото: DeepState

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, активізація російських підрозділів під Авдіївкою почалась у жовтні 2023 року, раніше писав Фокус. Під час перших двох атак ворог втратив "мінімум бригаду", розповів президент України Володимир Зеленський. З того часу продовжуються бойові дії: згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни, противник поступово просувається на північному фланзі, також здійснює прориви вглиб міста, рухаючись зі сходу. 22 січня аналітики повідомили, що росіян помітили у приватній забудові на околиці міста. Крім того, ворог повністю тримає під ударом село Степове на півночі.

Нагадуємо, 6 лютого експерти порталу DeepState заявили, що ЗС РФ просуваються на північному фланзі Авдіївки: тиснуть на позиції ЗСУ у районі залізничного мосту. 5 лютого західні ЗМІ розповіли про проблеми, які мають українські військові, тримаючи оборони під Авдіївкою та Вугледаром.