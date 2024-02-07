Україна нарощує виробництво засобів РЕБ: у ЗСУ розкрили деталі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що перед українськими захисниками стоїть завдання не тільки придушити сигнал навігації ворожої ракети або БПЛА, а й приземлити їх у безлюдній місцевості.

Україна збільшила виробництво засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для своїх збройних сил. Як заявив 7 лютого спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, на сьогоднішній день важливо саме цими засобами захищати населені пункти на території нашої країни.

Під час обговорення сьогоднішньої повітряної атаки противника було зазначено, що в офіційних зведеннях українського командування значно почали згадуватися засоби, за допомогою яких було перехоплено ворожі ракети й БПЛА. Серед них почали вказувати і системи РЕБ.

Ігнат з цього приводу розповів, що такі засоби застосовувалися українською ППО завжди з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

"Але Україна почала нарощувати темпи виробництва і постановки на озброєння засобів радіоелектронної боротьби. Треба розуміти, наскільки це важливо на сьогоднішній день — захищати саме цими засобами і війська, і населені пункти", — сказав Ігнат.

Полковник пояснив, що за допомогою таких систем необхідно не тільки придушити сигнал навігації, за яким слідує ракета або безпілотник, а й приземлити їх у безлюдній місцевості.

"Сильно деталізувати щодо роботи РЕБ ми не можемо. Зазвичай, ми лаконічно повідомляємо, що частина ракет, яких немає в статистиці збитих, могла бути подавлена засобами РЕБ. І, безумовно, питання нарощування кількості РЕБ буде на слуху. Тому що за цим майбутнє", — підкреслив Ігнат.

Речник ВПС додав, що українським силам необхідно розвивати й більш потужні станції РЕБ, які зможуть запобігти влучанню і ворожих FPV-дронів і ракет. Для цього в українських фахівців є зразки озброєнь противника, які вивчаються для того, щоб знайти більше способів їм протидіяти.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Ворог застосував безпілотні системи типу Shahed-136/131 та різноманітні ракети — Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, "Іскандер-М" тощо.