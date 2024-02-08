Новий рівень моніторингу: Польща отримає розвідувальні аеростати на $1,2 млрд

У рамках програми Barbara польська армія має придбати чотири американські повітряні апарати, які доповнять можливості літаків раннього попередження.

Секретар Міністерства оборони Польщі Павел Бейда повідомив у соцмережах про завершення переговорів із Держдепартаментом США щодо продажу чотирьох розвідувальних аеростатів. Вартість закупівлі обладнання, включно з логістичним пакетом, американці оцінюють у 1,2 млрд доларів. Про деталі угоди розповіли 7 лютого оглядачі WP Tech.

"Найближчим часом буде завершено переговори та підписано контракт. Після постачання нових систем до Польщі моніторинг неба вийде на якісно новий рівень", — написав Бейда у Twitter.

Схвалення Держдепартаменту є кульмінацією тривалого процесу, який розпочався у травні 2023 року, пишуть автори матеріалу. Потім Агентство з озброєння оголосило про реалізацію програми Barbara, у рамках якої польська армія має придбати чотири американські повітряні апарати.

Розвідувальні аеростати доповнять польські літаки раннього попередження. Як засіб спостереження вони проявлять себе в мирний час, пропонуючи можливість перебувати в повітрі протягом дуже тривалого часу разом із радаром або іншим розвідувальним обладнанням.

Під час розміщення радара на великій висоті нейтралізується вплив перешкод на місцевості та кривини Землі, що призводить до збільшення дальності виявлення різних об'єктів.

Експерти Defence Express з цього приводу пишуть, що плани закупити ці апарати у Польщі з'явилися ще у 2017 році. Однак після скандалу з російською ракетою Х-55, яка залетіла на територію Польщі, стало відомо, що Польща формує аеростатний батальйон для посилення ППО. При цьому йшлося про те, що аеростати зможуть виявляти ціль на відстані в сотні кілометрів.

Серед інших можливих систем, які може придбати Польща, згадується і система JLENS, розроблена концерном Raytheon.

Раніше повідомлялося, найбільші оборонні підрядники Великої Британії та Польщі 7 листопада 2023 року підписали контракт вартістю понад 4,9 млрд доларів на розробку системи ППО наступного покоління для польської армії. Завдяки угоді Польща зможе самостійно виробляти новітні пускові установки CAMM і ракети до них.