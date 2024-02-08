У Пермському краї після вибуху на газопроводі палають залізничні цистерни (відео)

За інформацією місцевих оперативних служб, кількість постраждалих під час вибуху газопроводу в Пермському краї станом на 20:00 за київським часом збільшилася до 7 осіб.

Три залізничні цистерни палають біля села Куєда Пермського краю. Вогонь поширився на вантажний потяг після вибуху на газопроводі ввечері 8 лютого, про що повідомляє російське інформагентство "ТАСС".

Як зазначають місцеві оперативні служби, існує загроза розповсюдження вогню на житлові будинки. Один із них уже палає, відомо про першого пораненого з опіками.

"Вантажний потяг загорівся після вибуху на газопроводі в Пермському краї", — ідеться в повідомленні телеграм-каналу "112".

Кількість постраждалих під час вибуху газопроводу в Пермському краї станом на 20:00 за київським часом збільшилася до 7 осіб, двоє з них діти 6 й 11 років. У поранених опіки, рвані рани й отруєння чадним газом. Наразі вогонь охопив уже три домоволодіння, локалізувати полум'я поки що не вдається.

Надзвичайні події у Росії

7 лютого на Воткінському заводі, що знаходиться під Іжевськом, пролунав потужний вибух. Після цього почалася сильна пожежа.

Також у російському Бєлгороду у середу, 7 лютого, спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій — нібито через "приліт".

Комплекс із торгових центрів спалахнув 1 лютого у російському Буйнакську, Республіка Дагестан.

В Москві 30 січня зайнялася будівля комітету КПРФ. За даними МНС, у центрі столиці РФ спалахнув другий поверх адміністративної будівлі на вулиці Гіляровського. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

У середу, 24 січня, в російському місті Туапсе, Краснодарський край, було чути вибухи, а потім спалахнула пожежа на нафтобазі "Роснефть". Мешканці Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази.

У порту поблизу Петербурга 21 січня відбулася пожежа. Дрони атакували об'єкти нафтового терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек", відбулися два вибухи.

Нагадаємо, що 4 лютого дрони атакували населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ.

3 лютого у Волгограді через збитий БпЛА спалахнув один із найбільших НПЗ у РФ. Як повідомляли в місцевому Міністерстві надзвичайних ситуацій, нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів.