Боролися з наркокартелями: військові з Колумбії б'ються в лавах ЗСУ, — AP

За даними агентства, військові з Колумбії є цінними кадрами для української армії через їхній реальний бойовий досвід у боротьбі з повстанцями.

Колумбійські військові, які мають досвід боротьби з наркокартелями та повстанськими угрупованнями в рідній країні, беруть активну участь у бойових діях на боці українських збройних сил. Про це пише агентство Associated Press.

За даними журналістів, із 250 000 військовослужбовців, які складають колумбійську армію, понад 10 000 щороку завершують свою службу. Деякі з них вирішують продовжити свою військову кар'єру за кордоном, приєднуючись до українських збройних сил, де їхній досвід і навички стають затребуваними через ситуацію, що склалася.

В Україні, на відміну від Колумбії, військовослужбовцям покладається значно щедріша заробітна плата. Тоді як капрали в Колумбії можуть отримувати близько $400 на місяць, українським військовим надається щомісячна зарплата до $3300, а також додаткові компенсації в разі поранення або загибелі в бою.

Відставні колумбійські військовослужбовці почали активно шукати можливості для роботи за кордоном вже на початку 2000-х років. Багато з них знаходили контракти з американськими приватними військовими підрядниками або пропонували свої послуги в різних країнах, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єменом. Наразі частина цих ветеранів ухвалює рішення приєднатися до українських збройних сил, щоб взяти участь в обороні України від російської агресії.

Що спонукало колумбійських солдатів вступати до ЗСУ

Мотивація варіюється від економічної необхідності до прагнення до нових викликів і пригод. У Колумбії заробітні плати військових залишають бажати кращого, і участь у війні в Україні є можливістю заробити набагато більше, а також отримати більш щедрі компенсації за ризики, пов'язані з бойовими діями.

Однак, рішення вирушити на передову не приймається легковажно. Багато хто з колумбійських військових має багатий досвід боротьби з наркокартелями і повстанськими угрупованнями. Їхня підготовка і досвід можуть бути цінними активами для української армії в умовах протистояння з російськими військами, зазначає видання.

Нагадаємо, колумбійські вертольоти Мі-17, запит на які для України на початку 2023 року подавали США, імовірно законсервують. Свого часу колумбійський очільник Густаво Петро публічно відхилив запит Сполучених Штатів про допомогу Україні.

Раніше також повідомлялося, що в інтернаціональному легіоні Збройних сил України, який воює проти російських окупантів, нараховується кілька сотень колишніх військовослужбовців із Колумбії.