Найпотужніша армія Європи. Які Збройні сили залишає Валерій Залужний

Українська армія зразка 2021 року й вона ж зразка 2024 року — це дві великі різниці. Якщо раніше ЗСУ майже не мали західного озброєння, то тепер таких зразків сотні — від стрілецької зброї до танків, ППО чи артилерії. Так само змінюються і внутрішні процеси в Збройних силах.

Президент України Володимир Зеленський замінив головнокомандувача генерала Валерія Залужного на генерал-полковника Олександра Сирського. Фокус проаналізував, як змінилося українське військо під керівництвом Залужного.

Генерала Валерія Залужного призначили головнокомандувачем 27 липня 2021 року. Він змінив на посаді генерала Руслана Хомчака. На той момент Залужний був у званні генерал-лейтенанта.

На танку по Москві — які цілі ставив перед собою Залужний

Валерій Залужний не вчився в радянській школі військового мистецтва та має високий рівень довіри в армії. З його призначенням на посаду доволі швидко конфлікт із Міноборони, який тривав із січня 2021 року, було розвʼязано. Попередник, Руслан Хомчак мав суперечку з міністром Андрієм Тарановим через контракти й закупівлі для ЗСУ. Залужний узяв загальний курс на завершення реформування ЗСУ, щоб зробити їх відповідно до принципів і стандартів НАТО.

"Зміни мають відбутися перш за все у світогляді й ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом усієї моєї служби", — казав Залужний після свого призначення 31 липня 2021 року.

"Зміни мають відбутися перш за все у світогляді й ставленні до людей", — Валерій Залужний Фото: скріншот

В інтервʼю Яніні Соколовій головнокомандувач Валерій Залужний зізнався, що він би хотів проїхатися на танку по Червоній площі та по Арбату також. Вагомою проблемою генерал називав мовний барʼєр із західними партнерами, військовим треба володіти англійською мовою. Тоді Залужний казав, що за 2-3 роки питання буде вирішено. У партнерів не було питань щодо процедур роботи Генштабу чи підготовки особового складу.

Також у 2021 році підіймали питання щодо медичного забезпечення військових, харчування та нагородження бійців із початку АТО. Отож, якщо підсумувати, то можна виділити кілька завдань, які ставив перед собою ексголовнокомандувач:

завершення реформування ЗСУ;

медичне забезпечення;

завершення реформи харчування;

нагородження бійців із початку АТО;

вивчення іноземної мови в армії.

Обʼєктивно оцінити, чи виконані завдання, в умовах повномасштабної війни неможливо. Процеси реформування в українській армії тривають і зараз.

Бійці ЗСУ та країн НАТО підкорили Говерлу, світлина до 24 лютого 2022 року Фото: "Армия Информ"

Станом на 29 січня 2024 року в Міноборони, ЗСУ й інших секторах безпеки інтегровано 315 стандартів НАТО:

192 в межах Цілей партнерства Україна — НАТО;

123 в ініціативному порядку.

Загалом в Альянсі існують 1135 стандартів, Україна інтегрувала майже 28%. У 2024 році буде запроваджено ще 50 стандартів. Знання іноземних мов стало ще важливішим із початку повномасштабної війни, бо за кордоном готують до 20% новобранців. Для опанування західної техніки також треба знати англійську чи інші мови.

Харчування в українській армії перевіряється Міністерством оборони. Заступник міністра оборони Віталій Половенко разом із членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю відвіють військові частини для перевірки якості харчування. Планується збільшити кількість робочих груп, щоб більше перевіряти якість харчування. У відомстві кажуть, що вони не допустили понад 4765 тонн неякісних і небезпечних продуктів.

Перевірка харчування в ЗСУ Фото: Міноборони України

Яке озброєння мала українська армія у 2021 році

У 2021 році Україна вже воювала 7 років, але західного озброєння майже не було. США передали переносні протитанкові керовані комплекси Javelin у 2018 році, але їх не застосовували в зоні ООС. Також у Туреччині були придбані безпілотники Bayraktar. Інше озброєння в ЗСУ було або радянським, або модернізацією радянського, або новими розробками, як протикорабельні ракетні комплекси "Нептун".

Bayraktar TB2 Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Водночас Збройні сили мали сотні танків, тисячі бойових броньованих машин, артилерію та засоби протиповітряної оборони. До 2014 року українська армія тільки скорочувалася, тому Україна лише втрачала бойовий потенціал.

Яке озброєння має українська армія у 2024 році

Зараз українська армія має значно більше західного озброєння, яке застосовується в умовах бойових дій. ЗСУ отримали цілий "зоопарк" різноманітних засобів:

танки: Leopard 1A5, Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2A6, Abrams M1A1 SA, Challenger 2, Т-72, PT-91 Twardy тощо;

БМП: M2 Bradley, CV9040, Marder 1A3, M-80A тощо;

БТР: Stryker, LAV II, Rosomak, Sisu XA-180, VAB, M113, FV432, FV103, Bandvagn, Bushmaster та інші;

броньовики: Dingo, HMMVW ("Хамві"), різні типи MRAP;

ППО: Patriot, SAMP/T, NASAMS, Iris-T, Crotale, HAWK, Avenger, проєкт FrankenSAM;

артилерія: САУ Pzh2000, різні версії САУ M109, гаубиці L119, гаубиці M777 і інші.

Загалом Сили оборони мають сотні зразків західного озброєння. Причина цього очевидна — повномасштабна війна РФ проти України. Якби не стійкість захисників і запекла боротьба, постачання могло б обмежитися ПЗРК Stinger, які партнери передали незадовго до 24 лютого 2022 року, щоб Сили оборони вели партизанську війну.

Abrams M1A1 SA в ЗСУ Leopard 2A6 Leopard 2A4 Фото: скриншот Leopard 1A5 Фото: скриншот ЗРК Patriot Фото: dpa-international.com Броньовик Dingo PzH2000

За своїм досвідом, навченістю й силами українська армія є однією з найпотужніших у світі. США або інша західна держава не мають досвіду бойових дій із такою потужною силою. Валерій Залужний зміг відбити перший удар ЗС РФ із усіх можливих напрямків. Українська армія відбила половину захопленої території після 24 лютого 2022 року. Під керівництвом генерала Залужного ЗСУ показували майстерність асиметричної відповіді, винахідливість і можливість низових інновацій.