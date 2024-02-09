Норвегія придбає для України додаткові пускові та пункти керування ЗРК NASAMS, — Міноборони

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам каже, що засоби ППО є критично важливими для України, бо вони захищають населення від масштабних атак РФ.

Уряд Норвегії пропонує парламенту придбати для України додаткові складові до зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Норвезько-американський комплекс NASAMS уже перебуває на бойовому чергуванні в Україні. На додачу до вже поставлених ЗРК уряд Норвегії пропонує докупити для України ще 10 пускових установок і 4 пункти управління вогнем. Загальна вартість контрактів уже становить 3,45 млрд норвезьких крон. В одній пусковій є 6 зенітних ракет.

ЗРК NASAMS виробляється силами норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace в кооперації з американським RTX. Як раніше повідомляли ЗМІ, на виробництво одного комплексу потрібно 2 роки роботи. Проблема полягає не тільки в тому, що зенітно-ракетний комплекс складний, але й у кількості підрядників. У головних підрядників є свої субпідрядники, а в субпідрядників є свої постачальники, і так пірамідою вниз аж до конкретних копалин, де видобувають потрібні матеріали.

Як працює ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

"Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні й жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони", — каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, 18 січня в Канаді повідомили, чому Україна досі не отримала ЗРК NASAMS, які анонсували понад рік тому.

15 січня ЗМІ писали, що в США протестували найпотужніший радар для NASAMS — GhostEye MR.