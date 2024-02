Буде складно: ракети для систем ППО в Україні скінчаться в березні, — NYT

За даними американських журналістів, до кінця наступного місяця Україна зможе ледь проводити локальні контратаки, проте Росії буде складно швидко наростити потенціал, достатній для проведення масштабного наступу.

Україна має кошти для протиповітряної оборони, щоб протриматися тільки до наступного місяця, якщо не буде поповнення запасів. Про це пише видання The New Your Times із посиланням на неназваних американських чиновників.

Західні військові аналітики припускають, що 2024 рік буде періодом відновлення для України, коли новий головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський буде змушений вирішувати, як ефективно використовувати солдатів для стримування російських наступів і створення нових бойових сил.

"Однак перш ніж лідери України задумаються про відновлення позицій, вони повинні спочатку утримати те, що у них є, а запобігання російським наступам ускладнюється гострою нестачею солдатів і боєприпасів", — зазначає видання.

Західні чиновники та військові експерти попереджають, що без допомоги США каскадний крах на фронті стане реальністю наприкінці поточного року. Вони стверджують, що мине ще кілька місяців, перш ніж відсутність підтримки почне впливати повсюдно. Однак без цієї допомоги буде важко зберегти поточні позиції на полі бою для України.

До кінця наступного місяця, на думку чиновників і аналітиків, Україна зможе ледь проводити локальні контратаки, а на початку літа її військовим буде складно відбивати російські атаки.

"Однак чиновники також вважають, що Росії буде складно швидко наростити потенціал, достатній для проведення масштабного наступу на сході України. Натомість російські війська, найімовірніше, просуватимуться вперед незграбно, розрізнено, але з високим порогом втрат серед своїх власних військ", — ідеться в матеріалі NYT.

Нагадаємо, 8 лютого посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова повідомила, що в Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.