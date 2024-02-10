Щонайменше 10 млн біженців з України: в Німеччині прогнозують наслідки перемоги РФ, — ЗМІ

У Берліні побоюються, що знадобиться рятувати 10 мільйонів біженців після "розпаду України", заявили джерела Welt. Кордонів для них не закриватимуть, впевнені європейці.

Переважна більшість біженців, які виїдуть з України у випадку перемоги РФ, будуть осідати у Західній Європі. Щоб допомогти десяти мільйонам людей, потрібні великі ресурси. Тому краще вкладатись у зброю для ЗСУ, щоб такого не сталось. Про оцінки можливого перебігу подій на російсько-українській війні розповіли на порталі німецького видання Welt.

Журналісти поспілкувались з представниками уряду та інших державних інституцій щодо війни РФ проти України. Анонімні співрозмовники, "інформовані парламентарі" та співробітники безпекових органів, повідомили, що у випадку "розпаду України" до Західної Європи виїдуть щонайменше 10 мільйонів українців. Переважна більшість з цих людей прямуватиме саме до Німеччини, пояснили неназвані джерела.

Є відповідь щодо майбутнього війни від Міністерства внутрішніх справ і Федеральної поліції, написали на порталі. Представники цих відомств "не хочуть робити жодних прогнозів".

Також на Welt навели думку депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера ("Християнсько-Демократична партія"). З його слів, європейці повинні компенсувати відсутність допомоги США. Якщо цього не зробити, то 10 мільйонів нових біженців у Європі — це "нижня межа", — процитували слова Кізеветтера журналісти.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масового відтоку з України та поширення війни на країни НАТО стане набагато вірогіднішим".

Ще один співрозмовник порталу — дослідник міграції Джеральд Кнаус. Кнаус пояснив, чим потік біженців з України буде відрізнятись від потоку з Сирії. Наприклад, щоб не пропустити сирійських біженців, Туреччина "звела стіну". Тим часом Німеччина та Європа цього не робитимуть для зупинки українців, впевнений дослідник.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот ("Соціал-демократична партія Німеччини") своєю чергою перелічив, що потрібно зробити, щоб Україна не розпалась, а перемогла:

надавати гроші для держбюджету України;

нарощувати виробництво зброї у Європі, і робити це швидко;

закуповувати зброю для України по всьому світу.

Німеччина та Україна — деталі

Зазначимо, Німеччина з перших місяців війни долучилась до надання зброї для України: раз чи два на місяць на порталі Бундестагу публікують інформацію про пакет нової допомоги. У січні надійшло два пакети: в одному були ракети для комплексів ППО, різні види бронемашин, у другому — невелика кількість набоїв та 200 тис. пайків.

9 лютого Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до США, де планує поговорити з президентом Джо Байденом, сенаторами та урядовцями про війну в Україні та інші безпекові питання. Тим часом речник уряду на пресконференції заявив, що країна планує взяти підвищені зобов'язання, щоб замістити гроші на військову допомогу, заблоковані республіканцями в Палаті представників Конгресу.

Нагадуємо, 10 лютого у західних ЗМІ розповіли, що в Сенаті США вирішили відділити допомогу Україні від фінансування кордону: очікують фінального голосування 13-14 лютого. Тим часом генсек НАТО закликав союзників прискорювати випуск зброї, щоб не дати Росії перемогти.