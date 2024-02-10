"Не сприймають близько до серця": як реагують військові на заміну Залужного, — ветеран (відео)

Генерал Залужний спокійно полишив посаду, хоч міг і "галасувати", зауважив радник командувача Нацгвардії Всеволод Кожемяко. Серед можливих змін, які очікують від Сирського — більш активне використання офіцерів з бойовим досвідом.

Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний спокійно сприйняв, що замість нього на посаду головкома прийшов генерал-полковник Олександр Сирський. Тим часом у війську очікують, що можливі якісь нові, більш ефективні, рішення. Про реакцію бійців Сил оборони за відставку Залужного радник командувача національної гвардії, ветеран бойових дій Всеволод Кожемяко розповів у інтерв'ю порталу NV.

Кожемяко пояснив, що на сьогодні він не перебуває на службі в Силах оборони, але спілкується з військовими, які воюють. З його слів, вони спокійно сприйняли заміну Сирського на Залужного — якихось сильних емоцій він не спостерігав.

"Я зараз знаходжусь в зоні бойових дій, і серед військових я не бачу якихось хвиль, щоб хтось якось дуже близько до серця сприймав перестановки, які відбуваються. Тобто все в робочому стані знаходиться. Люди сприйняли цю новину без радості і без жалю — просто, як інформацію до відома і працюють далі".

Тим часом Залужний, на думку спікера, поставився до ситуації "без скандалу" і спокійно, хоча й міг діяти зовсім протилежним чином.

"Генерал Залужний вчинив дуже мудро, спокійно дав дорогу, хоча міг і не давати: міг підняти галас щодо цього. Але, розумієте, коли змінюються такі топові фігури, завжди є якісь підводні камені", — пролунало в ефірі.

Після призначення Сирського за діями командувача будуть "пильнувати", але "всі зацікавлені, щоб у цієї нової команди все вийшло", зауважив Кожемяко. Також радник командувача Нацгвардії перелічив, які могли б бути зміни в Силах оборони: наприклад, "змінити підходи до ворога", "призначити нових командирів з полів".

Відставка Залужного — як відбувались події

Зазначимо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього на посаду призначили командувача Сухопутними військами генерал-полковника Олександра Сирського.

Сирський опублікував допис, в якому окреслив найближчі плани щодо Сил оборони. Одне з питань, яким він займатиметься, — це перегляне штат ЗСУ і з'ясує, чому там дві третини людей — у штабі, а не на фронті.

Нагадуємо, 10 лютого Фокус розповідав про дебати в Сенаті під час чергового обговорення фінансування для України: деякі сенатори вказують, що гроші потрібно терміново, щоб допомогти новому головнокомандувачу. Тим часом у Німеччині передбачають, якою буде хвиля біженців у випадку, якщо Росія переможу і зруйнує Україну.