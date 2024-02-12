Росія принципово не міняє морпіхів 501 батальйону, — сестра полоненого

За останні 14 місяців був обміняний лише один боєць 501 батальйону 36 бригади морської піхоти.

Росія відмовляється повертати в Україну морських піхотинців — представників 501 окремого батальйону морської піхоти 36 бригади. За останні 14 місяців був обміняний лише один боєць 501 батальйону. Про це в інтерв’ю Фокусу говорить сестра українського військовополоненого Марія Чернікіна.

"Це сталося 3 січня 2024 року. І то, кажуть, випадково. Я спілкуюсь з психологом, мені говорять: "Тримайтеся, так не можна, що ви будете робити, якщо він не повернеться?" А у мене такого навіть в думках немає. Він повернеться, і я буду поряд", — говорить вона.

Брат Марії — Олег Нечаєв, матрос, водій 501 батальйону. Від початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. У полон потрапив 4 квітня 2022 року. Того дня ввечері російські медіа опублікували відео, на якому кілька десятків українських військових ішли з піднятими руками, та повідомили: у полон здалася частина бійців морської піхоти. Згодом з’ясувалось, що йдеться про понад 260 морських піхотинців 501 батальйону.

"Від представників державних структур я постійно чую, що захисників Маріуполя дуже важко міняти. Представників полку "Азов" також наразі немає у списках. Можливо, тому що вони потрапили не просто найперші, захисники Зміїного також потрапили у полон у перший день, але на відміну від них, які були ізольовані на острові, а ці потрапили під вогонь в Маріуполі, і тримали його. Росія намагається звинуватити захисників Маріуполя у воєнних злочинах, ви ж знаєте, що так звані вироки в окупації та РФ виносяться, їх більшість, саме щодо них", — говорить Марія Чернікіна.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році вже відбулося три обміни військовополоненими між Росією та Україною. Зокрема, 8 лютого РФ повернула сто захисників. Серед них були і захисники Маріуполя. Проте більшість їх досі залишається у полоні.

31 січня відбувся 50 обмін полоненими. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, найстаршому зі звільнених захисників уже виповнився 61 рік, а наймолодшому скоро буде 21.

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