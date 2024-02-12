Республіканці обурилися заявою Трампа щодо погроз залишити союзників по НАТО без допомоги

Ніккі Гейлі, яка є єдиною конкуренткою Трампа на висунення в президенти від Республіканської партії у 2024 році, заявила, що не підтримує слова 45-го президента, оскільки "Америці потрібні друзі".

Деякі республіканці, соратники колишнього президента Дональда Трампа, виступили з різкою критикою його за слова про те, що він не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн в оборонний альянс буде недостатнім. Про це повідомляє Reuters.

Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, засудила висловлювання політика. Вона є єдиним конкурентом Трампа на висунення в президенти від Республіканської партії у 2024 році. З її слів, "останнє, що США хоче зробити, це стати на бік Росії".

"Не ставайте на бік того, хто продовжує брехати. Я мав справу з Росією щодня. Останнє, що ми хочемо зробити, це стати на бік Росії. Нам завжди потрібно пам’ятати, що Америці потрібні друзі", – пояснила вона в інтерв’ю в програмі CBS Face the Nation.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький соратник Трампа, сказав Reuters про те, що не згоден з тим, як колишній керівник держави це висловлював. Він звернув увагу на зауваження НАТО. З його слів, Трамп мав на увазі те, що "Росія нікуди не вторгалася, коли він був президентом".

Том Тілліс, сенатор-республіканець, звинуватив помічників Трампа в тому, що вони не пояснили колишньому президенту, що Сполучені Штати, як член НАТО, зобов’язуються захищати будь-якого члена альянсу, який зазнає нападу. Він також процитував сенатора-республіканця Ренда Пола, який сказав, що заява 45-го президента США була "дурними словами".

Заява Трампа щодо НАТО

Під час політичного мітингу в суботу в Південній Кароліні Трамп поскаржився на те, що він назвав "простроченими" платежами деякими країнами НАТО.

"Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх (Росію) робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити", — сказав Трамп неназваному лідеру.

Дональд Трамп також під час президентства погрожував країнам НАТО, що США не будуть їх захищати в разі нападу Росії. Він пояснював це недостатнім фінансуванням оборонної сфери. 45-й президент США розповів про одну з таких розмов із лідером "великої держави", який запитав, що станеться, якщо його країна не виконає платіж і потрапить під атаку з боку Росії. Трамп наголосив, що не захистить таку країну і навіть закликатиме до виконання її бажань.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання журналістів про коментарі Трампа, сказав, що такі заяви є дуже небезпечними. Президент США Джо Байден прокоментував погрози Трампа "заохотити Росію" до агресії. Слова Трампа Байден назвав "передбачуваними", адже вони лунають від "людини, яка обіцяє правити як диктатор, як тільки повернеться до Овального кабінету".

Нагадаємо, 9 лютого секретар РНБО Олексій Данілов висловився про побоювання через можливу перемогу Трампа. За його словами, існування української держави не залежить від того, хто переможе на президентських виборах у США.