Цього року Україна виготовить тисячі далекобійних безпілотників, — Федоров

За словами міністра цифрової трансформації, нещодавня серія ударів по нафтових об'єктах у Російській Федерації відображає зусилля уряду у сприянні виробництву дронів дальнього радіусу дії.

Цьогоріч Україна планує виготовити тисячі безпілотників великої дальності. Крім того, вже існує 10 компаній, що створюють дрони, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters.

У виданні зазначають, що 33-річний міністр цифрової трансформації був "у центрі зусиль України" з розвитку приватних військових стартапів для інновацій та розвитку індустрії безпілотників, оскільки війна триває третій рік і Україна шукає нові способи дати відсіч російським військам.

"Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії не існувало взагалі", — розповів Федоров.

За його словами, нещодавня серія ударів по нафтових об'єктах у Російській Федерації відображає зусилля уряду у сприянні виробництву далекобійних безпілотників.

Федоров додав, що минулоріч в рамках ініціативи BRAVE1 військовим технологічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів, а у 2024 році ця сума збільшиться вдесятеро.

"Будемо боротися за те, щоб фінансування ще більше збільшилося", — запевнив він.

Також міністр зауважив, що погоджується з оцінкою начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників далекого радіусу дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократичним способом. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми збираємося й надалі робити ставку на це, працювати у цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати", — наголосив він.

Нагадаємо, 11 лютого Михайло Федоров вже заявляв, що Україна наздогнала Російську Федерацію за кількістю дронів-камікадзе дальнього радіуса дії. У цьому питанні Україна буде далі масштабуватися. Також очікується поява покращеної версії морського дрона MAGURA.

10 лютого повідомлялося, що ЗС РФ почали застосовувати "розумні" дрони з машинним зором. Машинний зір не має особливо спільного зі штучним інтелектом, проте "розумні" дрони можуть обходити РЕБ та самостійно долітати до цілі.

31 січня лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" розповів, що російські дрони з машинним зором небезпечні для українських військових, оскільки вони ігнорують засоби РЕБ.