Польща посилює свою армію для протистояння РФ, — The Times

За словами журналістів, кінцева мета країни — загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дасть змогу Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.

За останні 10 років чисельність польських збройних сил зросла вдвічі — з 95 000 до 200 000 осіб. Головною метою посилення армії є досягнення загальної чисельності армії в 300 тисяч осіб, що зробить Польщу найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі. Про це повідомляє видання The Times.

За даними джерела, польська влада планує створити арсенал, який включатиме 1600 бойових танків, що перевищує кількість танків у розпорядженні Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії в сукупності. Згідно з прогнозами, поточного року витрати на оборону в Польщі становитимуть 3% від ВВП, а деякі оцінки свідчать про можливе перевищення цього рівня до 4%, що стане найвищим показником у НАТО.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак із 2018 року й до кінця минулого року найбільше виступає за ці реформи та прямо говорить про їхні цілі.

"Ми робимо це для того, щоб створити такий рівень стримування, аби в Путіна не було бажання нападати на Польщу", — сказав він в інтерв'ю The Times.

Програма переозброєння Польщі розпочалася наприкінці 2018 року з двома основними цілями. Перша мета полягає в залученні уваги та підтримки з боку США як головного гаранта безпеки Польщі. Для цього докладають зусиль щодо подвоєння витрат на оборону й організацію замовлення значної кількості передового американського військового обладнання. Це замовлення охоплює 366 танків M1 Abrams, 486 реактивних систем залпового вогню Himars, а також щонайменше 32 бойові літаки F-35.

Друга мета програми переозброєння Польщі полягає в масштабі. На відміну від західноєвропейських країн, які спрямовували мільярди на високотехнологічні, але вкрай дороговартісні системи, Польща вже задовго до 24 лютого 2022 року усвідомила, що в сухопутних війнах у Європі має значення справді велика кількість військової техніки.

"Багато самопроголошених експертів стверджували, що сучасна війна вестиметься в основному в кіберпросторі або з використанням легкої піхоти й безпілотних систем. Однак, як показала реальність, вони помилялися... Сухопутні війська, як і раніше, залишаються найважливішим елементом збройних сил", — каже Маріуш Блащак.

Можливість нападу РФ на країни НАТО: що відомо

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що небезпека з боку Росії для НАТО зросла. Нові дані показують, що РФ значно наростила можливості з виробництва військової техніки.

14 січня ЗМІ повідомили з покликанням на секретні документи бундесверу, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

1 лютого Румунія приєдналася до низки країн НАТО, чиї високопоставлені представники висловлюють застереження від можливого конфлікту з Росією. Глава Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив, що його країна наразі не готова до можливої війни з Росією, але наголосив, що необхідно серйозно розглядати цю загрозу.