Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не мали успіху, — Reuters

Джерело в Сполучених Штатах у коментарі виданню заперечило будь-які офіційні контакти з Кремлем і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах "за спиною" у Києва. Проте, за його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам заморозити війну в Україні, однак вони відхилили пропозицію. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з обговореннями.

"Провал підходу Путіна відкриває третій рік наймасовішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни та показує, наскільки далеко одна від одної залишаються дві найбільші ядерні держави світу", — зазначають у виданні.

Що про пропозицію Путіна кажуть в США

Джерело в США у коментарі Reuters заперечило будь-які офіційні контакти та заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах без участі України.

У виданні розповіли, що раніше американський чиновник, виступаючи у Вашингтоні на умовах анонімності, сказав, що США не брали участі в жодних "кулуарних дискусіях" з Росією, і що Вашингтон був послідовним у тому, щоб не діяти "за спиною" України.

За його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови, однак зазначив, що Сполучені Штати в них не брали участі.

Американський чиновник припустив, що Москва, схоже, була розчарована тим, що Вашингтон неодноразово відмовлявся прийняти вимоги РФ щодо утримання окупованих українських територій.

Що розповіли російські джерела

За інформацією російських співрозмовників, минулоріч Путін публічно та приватно через посередників, зокрема через арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших, надсилав Вашингтону "сигнали" про те, що він готовий розглянути припинення вогню в Україні.

Джерела запевняють, що очільник країни-агресора пропонував заморозити конфлікт "на нинішніх рівнях" і не бажав поступатися тимчасово окупованими українськими територіями. Відповідний "сигнал", як наголошують у виданні, пропонував те, що деякі в Кремлі вважали "найкращим шляхом до якогось миру".

"Контакти з американцями ні до чого не привели", — запевнило Reuters високопоставлене російське джерело, обізнане з дискусіями наприкінці 2023 та початку 2024 років.

Ще одне російське джерело підтвердило, що американці через посередників повідомили Москві, що не будуть обговорювати можливе припинення вогню без участі України, тому пропозиції закінчилися провалом.

Третій співрозмовник заявив виданню, що "з американцями все розвалилося". За його словами, у США "не хотіли тиснути на Україну".

Дискусії розпочались на тлі ухвалення Конгресом допомоги

Журналісти наголошують, що раніше не повідомлялося про масштабні переговори щодо припинення вогню та їх невдачу. Це сталося в той момент, коли президент США Джо Байден місяцями наполягав на тому, аби Конгрес схвалив більше допомоги Україні, але зіткнувся з протидією з боку союзників лідера кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа.

"Кремль, Білий дім, Державний департамент США та Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) відмовилися від коментарів", — запевняють у виданні.

У Кремлі офіційно висловилися про переговори з Україною

Нагадаємо, 11 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив заяву щодо перспектив мирних переговорів щодо України.

Спікер Кремля заявив, що Києву і західним союзникам буде дедалі важче знаходити мирне рішення після того, як домовленості, що були досягнуті в березні 2022 року, не були реалізовані через британців. Тоді, як вважає Пєсков, Україна могла б сісти за стіл переговорів "з меншими витратами".

Нагадаємо, на думку журналістів Bloomberg, інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна з Такером Карлсоном підтвердило, що основна мета російського лідера у війні проти України полягає в територіальних завоюваннях. У публікації Марка Чемпіона йдеться, що Путін переконаний у приналежності Росії деяких українських територій.