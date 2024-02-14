Вивчає уроки з війни в Україні: Китай продовжує підготовку до затяжного конфлікту, — ЗМІ

За словами журналістів, Пекін займається поліпшенням системи мобілізації. Також вживаються заходи з надання військовим доступу до цивільної інфраструктури та запасів палива.

Китай готується до великої і затяжної війни в Індо-Тихоокеанському регіоні, витягуючи уроки з бойових дій в Україні. Про це пише видання Nikkei Asia.

Як розповіла аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Мейя Нувенс, Пекін займається поліпшенням системи мобілізації. Також вживаються заходи з надання військовим доступу до цивільної інфраструктури та запасів палива

Повідомляється, все це свідчить про те, що Пекін вважає, що конфлікт в Індо-Тихоокеанському регіоні може бути не короткою, швидкою і стрімкою перемогою після раптового нападу, а затяжною війною. У матеріалі йдеться, що Китай вивчає дії Росії у війні проти України.

Лондонський аналітичний центр попередив про те, що війна терористів ХАМАС та Ізраїлю в Газі загрожує перерости в ширший конфлікт. Крім того, перевороти в Нігері та Габоні, повернення Азербайджану під свій контроль Нагірного Карабаху і підготовка до конфлікту Китаю через Тайвань і Південнокитайське море говорять про еру нестабільності.

За словами аналітиків, глобальні витрати на оборону цього року перевищать рекордні для 2023 року $2,2 трлн. Так, витрати Китаю на оборону збільшилися на 5,4% у 2023 році.

Видання пише, що дії Пекіна призводять до істотного збільшення оборонного бюджету в Східній Азії. Витрати Тайваню зросли на 24,2% у 2023 році, тоді як Японія почала заплановане багаторічне зростання зі збільшення на 10,5% у 2023 році.

У доповіді Military Balanc наголошується, що поточна ситуація у сфері військової безпеки віщує більш небезпечне десятиліття. Редактор Роберт Волл, який працював над доповіддю, заявив, що Росія не здатна показати щось особливе на полі бою. А ось Китай розробляє дійсно нову зброю. Його підхід до проєктування стає "більш цікавим".

"Вашингтон не зациклений на тому, що робить Москва в плані озброєнь. Він дуже зосереджений на тому, що робить Пекін", — сказав Волл.

У доповіді також ідеться, що Росія зараз витрачає понад 30% свого національного бюджету на армію. З моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 3000 своїх основних бойових танків — приблизно стільки, скільки у неї було на озброєнні.

Раніше повідомлялося, що Китай масштабно представив своє озброєння на WDS 2024. Площа китайської експозиції вп'ятеро перевищила російську. Вона склала 4 668 кв. метрів, при цьому американські компанії зайняли 3 335 кв. метрів, а Росія — всього лише 800.