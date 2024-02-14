Удари ЗС РФ по Києву 7 лютого: кількість жертв російського обстрілу зросла

Лікарі впродовж тижня боролися за життя жінки, яка дістала важкі травми внаслідок влучання уламків збитої ракети в багатоповерхівку в Голосіївському районі.

У Києві зросла кількість жертв російського ворожого обстрілу 7 лютого. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі, повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за життя жінки", — написав Кличко.

Отже, російський обстріл загалом забрав життя 5 людей.

Що відомо про обстріл 7 лютого

Уранці 7 лютого Росія випустила по Україні "шахеди", крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Сили ППО загалом збили 44 повітряні цілі.

Начальник Київської міської військової адміністрації повідомляв, що лише над столицею вдалося знищити близько двох десятків ракет. Ворожі цілі заходили на столицю кількома групами з різних напрямків.

У Голосіївському районі столиці збиті уламки пошкодили багатоповерхівку. Там сталася пожежа. Четверо людей загинули, 40 отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна не лише максимально посилити повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати максимальних системних втрат Росії.

До цього обстрілу Росія вдавалася до масованої атаки 23 січня. Ворог обстріляв крилатими та балістичними ракетами Київ, Харків, Павлоград, Балаклію та Шостку.