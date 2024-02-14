Знищення ВДК "Цезарь Куников" демонструє міць української армії, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО зазначив, що завдяки діям ЗСУ флот Росії був витіснений із західної частини акваторії Чорного моря, і це велике досягнення для українців.

Українські бійці, потопивши великий десантний корабель "Цезарь Куников", завдали серйозної шкоди Чорноморському флоту РФ і це велике досягнення, яке свідчить про міць Збройних сил України. Про це 14 лютого заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає "АрміяInform".

Виступаючи на брифінгу в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО генсек зазначив, що українським силам вдалося витіснити російський флот із західної частини акваторії Чорного моря.

"Українці здатні завдавати великих втрат російському флоту в Чорному морі. Вони змогли витіснити Чорноморський флот Росії із західної частини Чорного моря. Це велике досягнення, велика перемога для українців", — сказав він.

Столтенберг додав, що завдяки діям українських збройних сил було відкрито коридор для експортних перевезень, і тепер Україна зможе постачати продовольство на світові ринки.

Крім того, незважаючи на те, що на суші українські війська не досягли великого прогресу торік, вони здатні завдавати шкоди в глибокому тилу противника завдяки застосуванню далекобійного озброєння.

"Українці здатні атакувати РФ, знищуючи їхні командні пункти, склади з боєприпасами, а також літаки. Також вони продовжують знищувати портову інфраструктуру і кораблі, що демонструє можливості українських сил", — підкреслив генсек НАТО.

Нагадаємо, вночі корабель "Цезарь Куников" Чорноморського флоту РФ був атакований українськими морськими безпілотниками. Унаслідок удару корабель противника зазнав критичних пошкоджень і затонув.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук прокоментував подію і відзначив бойову роботу співробітників Головного управління розвідки, завдяки якій ворожий корабель був знищений.