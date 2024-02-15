"По 10 тисяч із кожного регіону": офіцер ЗСУ розповів, якою має бути мобілізація в Україні

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда заявив, що Україна довго працює над законопроєктом про мобілізацію, хоча українському війську потрібні люди. У цей же час Росія вчиться воювати.

Україні потрібно мобілізувати по 10 тисяч осіб з кожної області. Про це заявив майор ЗСУ Єгор Чечеринда в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, Україна довго працює над законопроєктом про мобілізацію. Водночас Росія вчиться воювати.

"За ці два роки їхня армія стала професійною. Треба усвідомити, що по той бік фронту воюють не дурні", — сказав офіцер.

Він заявив, що українському війську потрібні люди. Принаймні, можна мобілізувати близько 10 тисяч осіб із кожної області, відкинувши окуповані території.

"Я думаю, це та кількість людей, яку можна мобілізувати за кілька місяців. У нас досить велика країна і достатньо патріотичних, військовозобов'язаних людей", — сказав Чечеринда.

Також офіцер зазначив, що чоловіки, які перетнули кордон України незаконно, є злочинцями.

"У нас, на жаль, зникла ця патріотична теза, що чоловік має захистити сім'ю, місто, державу. У нас перестало бути модно бути захисником. В окремих випадках є. Але немає загальнонаціонального духу", — заявив він.

Єгор Чечеринда про мобілізацію (дивитися з 30 хвилини)

Нагадаємо, що в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки чоловікам. Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК Володимир Новосядлий сказав, що українське законодавство не визначило конкретного місця для вручення повістки.