Україна не оголошуватиме дату отримання літаків F-16, але всі рішення вже ухвалено, — Міноборони (відео)

За словами посадовця Міноборони Ілларіона Павлюка, всі сподіваються на те, що винищувачі F-16 прибудуть до України якомога швидше.

По винищувачах F-16 вже ухвалено всі рішення, тому на 19-му "Рамштайні" обговорення постачання цих літаків не було на порядку денному. Про це 15 лютого повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник управління преси та інформації Міноборони України Ілларіон Павлюк.

Він підкреслив, що Україна не оголошуватиме офіційно дату отримання F-16, але зауважив, що літаки з’являться тоді, коли ЗСУ будуть готові їх ефективно використовувати та обслуговувати.

"З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалені. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення прийняті, ми рухаємося за планом. Ми маємо розуміння термінів, маємо розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з погляду підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Щойно всі ці елементи виконають — F-16 з'являться в Україні", — заявив Павлюк.

Посадовець Міноборони зазначив, що в жодному разі нікому не повідомлятиметься дата отримання винищувачів.

"Адже ворог орієнтується, зокрема, й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре. Ми всі сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше", – пояснив Павлюк.

Щодо слів начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова щодо появи винищувачів F-16 в Україні вже цієї весни, Павлюк наголосив: так, усі сподіваються на те, що літаки прибудуть до України якомога швидко.

Хто поставить Україні F-16

Раніше повідомлялося, що Данія поставить Україні 19 винищувачів F-16 і перші шість із них — наприкінці 2023 року, але терміни посунулись. Загалом країна зараз має 44 таких літаків.

Також Нідерланди оголосили, що дадуть Україні 42 винищувача F-16. Вони будуть передані після тренування українських пілотів та інженерів.

Окрім того, Україна може отримати літаки F-16 від Норвегії і Бельгії.

Нагадаємо, у січні 2024 року на порталі Forbes пояснили, чим важливі F-16: які характеристики роблять їх кращими за літаки, які є в арсеналі ЗСУ. 5 лютого генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ракети з дальністю 300-500 км, якими можуть озброїти ці повітряні борти. На порталі Defense Express проаналізували, про які саме ракети може йтися.