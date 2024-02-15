"Ситуація абсолютно критична": доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин, — Дикий (відео)

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав, що в Авдіївку перекинули 3-тю штурмову бригаду, яка готувалася до боїв у міських умовах, щоб розблокувати гарнізон українських військ і відкинути противника назад від траси.

Доля Авдіївки в Донецькій області вирішиться в найближчі 48 годин. Ситуація в місті абсолютно критична. Про це заявив ветеран АТО, колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу"Еспресо".

За його словами, росіяни вже перерізали ту "дорогу життя", якою відбувається логістика в місті. В Авдіївку перекинули 3-тю штурмову бригаду, яка готувалася до боїв у міських умовах, щоб розблокувати гарнізон українських військ і відкинути противника назад від траси.

На його думку, якщо за день чи два вдасться відсунути окупантів хоча б на кілометр від траси, тобто на ті позиції, які він займав 2-3 тижні тому, українському гарнізону доведеться відійти на підготовлені оборонні позиції.

"Якщо за день-два цього не вдасться зробити, то я думаю, що підрозділам, які зараз зайшли як штурмові, буде поставлено завдання організувати коридор для виходу нашого гарнізону", — сказав Дикий.

Він зазначив, що в Авдіївці куди більше російської живої сили. ЗС РФ перекинули туди останні підрозділи спецпризначенців, які професійно воюють у контактних боях у міській забудові.

"Тобто нам або вдасться відсунути ворога від траси, або доведеться відходити. Зараз ще триває спроба розблокувати місто. З хорошого можу сказати, що точно не буде історія як із Бахмутом, коли частини, що відступають, мали одразу окопуватися. Тут друга лінія оборонна вже накопана і підготовлена", — сказав Євген Дикий.

Нагадаємо, військовий оглядач Георгій Тука розповів Фокусу, що якщо є безпосередня загроза тим силам української армії, які зараз захищають руїни Авдіївки, то доречно розглядати питання відходу військ з цього напрямку. Авдіївка — це не "місто-фортеця", а тому командири можуть самостійно ухвалювати рішення про доцільність утримання її залишків.